Santi Denia, pelatih kepala timnas Republik Ceko, mengungkapkan rasa bangganya atas penampilan para pemainnya meski menelan kekalahan dari Spanyol dengan skor 3-1, seraya menegaskan bahwa timnya telah mengerahkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan, dalam laga yang menyaksikan dianulirnya sebuah gol kontroversial yang seharusnya bisa memberi Ceko hasil imbang 2-2.

Denia berkata dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Kami sangat bangga dengan kerja yang telah kami tampilkan. Para pemain telah berusaha semaksimal mungkin, dan inilah cara yang harus kami lanjutkan."

Pelatih Ceko itu menyinggung soal gol yang dianulir, namun menolak terlibat perdebatan mengenai keputusan wasit, dan berkata: "Saya menghormati wasit, itu pekerjaan yang sangat rumit, dan saya tidak suka membicarakan wasit. Pablo memberi tahu saya bahwa ia menilai ada pelanggaran sebelum gol itu terjadi, dan selama pertandingan, dengan ketegangan yang ada, muncul beberapa protes. Hanya itu saja."

Denia memuji perkembangan yang dialami timnas Ceko, seraya menegaskan bahwa pengalaman menghadapi Spanyol akan bermanfaat bagi tim pada fase mendatang.

Ia berkata: "Kami sangat senang dengan kerja dan penampilan tim. Tim Slama terus berkembang, dan komitmen adalah hal yang paling penting. Inilah waktu yang paling tepat untuk tumbuh sebagai tim, dan pengalaman sulit ini akan bermanfaat bagi kami di turnamen antarbangsa di masa depan."

Ia menambahkan: "Kami harus berbenah, dan saya pun bagian dari itu. Kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Denia juga berbicara tentang suasana yang menyelimuti pertandingan, dengan menyinggung hubungan panjangnya dengan Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, seraya berkata: "Tidak ada cukup waktu untuk banyak hal. Saya mengenal semua orang di federasi, dan saya tahu betapa pesatnya ia berkembang."

Ia menutup pernyataannya dengan menyinggung pelukan yang mempertemukannya dengan De la Fuente seusai pertandingan, seraya menjelaskan: "Pelukan dengan Luis adalah pelukan persahabatan yang telah berlangsung selama 12 tahun, yang diwarnai masa-masa sulit. Ini adalah periode keselarasan, dan kalian semua harus menikmatinya sepenuhnya."

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