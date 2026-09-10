Bayern Munchen meraih kemenangan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Tim asuhan Vincent Kompany itu akhirnya terlalu tangguh bagi FK Bodø/Glimt dengan skor 5-0, meski lawannya tampil sangat baik pada babak pertama. Setelah gol pembuka dari Jamal Musiala, gol-gol lain untuk Der Rekordmeister dicetak oleh Harry Kane, Alphonso Davies, dan Michael Olise (2).

Di kubu Bayern, tidak ada tempat di starting XI untuk Ismael Saibari, yang harus melihat Musiala lebih dipilih untuk menempati posisi nomor 10 di belakang striker Kane. Pemain Maroko itu masuk pada pertengahan babak kedua. Dengan Olise dan Luis Díaz di sayap, lini depan Bayern tampil dengan kekuatan penuh.

Bodø tampil sangat rapi secara organisasi pada babak pertama dan memberi relatif sedikit ruang, meski Bayern memang memiliki terlalu banyak kualitas untuk bisa menghentikan semua serangan mereka. Meski begitu, tim Norwegia itu berhasil menutup babak pertama dengan skor 0-0 yang impresif.

Babak kedua baru berjalan kurang dari dua menit ketika Bayern akhirnya memukul lebih dulu. Tembakan Kane terblok, tetapi justru jatuh sempurna ke kaki kanan Musiala, yang menaklukkan kiper Julian Lund yang baru masuk dengan sepakan keras ke sudut jauh: 1-0.

Setelah satu jam laga berjalan, Bayern menggandakan keunggulan. Olise mengirim tendangan bebas dengan akurat ke depan gawang, tempat Kane menanti momennya dan menyundul bola dengan sempurna melewati Lund, pengganti Nikita Haikin yang mengalami cedera: 2-0.

Gol ketiga malam itu mungkin yang paling indah. Sebuah serangan Bayern tampak akan terhenti, sampai Davies mendapatkan bola di depan kaki kiri favoritnya dan melepaskan tembakan yang sangat keras: 3-0.

Sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, Olise juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Pemain Prancis itu mendapat terlalu banyak ruang dari jarak sekitar dua puluh meter dari gawang dan memanfaatkannya secara maksimal dengan tembakan ke sudut kiri atas: 4-0.

Pada fase akhir laga, tim Norwegia itu harus bermain dengan sepuluh orang. Odin Bjørtuft menjatuhkan pemain yang lolos dan harus menerima kartu merah langsung. Dengan sepuluh pemain, Bodø masih kebobolan satu gol lagi. Olise kembali mencetak gol indah dengan kaki kiri: 5-0.



