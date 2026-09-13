Wasit Eric Wattellie disebut telah mencantumkan insiden tersebut dalam lembar laporan pertandingan. Di lapangan, penyerang Jerman itu lolos tanpa konsekuensi.

Mantan pemain Dortmund itu mencetak gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-72 lewat tembakan jarak jauh yang indah. Saat merayakan gol tersebut, ia menempelkan tangannya ke telinga di depan fans Strasbourg, seolah ingin berteriak, "Saya tidak bisa mendengar kalian!" Lalu Brunner membuat gestur dengan satu tangan, seolah-olah menggorok lehernya, masih mengarah ke fans tuan rumah.

Sebelumnya, terdengar cemoohan keras dan hinaan dari tribune, seperti kemudian dilaporkan Brunner.

"Mereka berbicara tentang keluarga saya, tentang ibu saya, tentang ayah saya. Saya bisa melihat mereka," kata pemain 20 tahun itu, menurut L'Equipe, di mixed zone. "Setelah gol itu, emosi sangat tinggi, terutama setelah gol seperti itu. Saya tidak ingin bersikap tidak hormat. Itu terjadi dalam panasnya pertandingan. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya menyesalinya, tetapi itu bukan pesan yang ingin saya sampaikan. Itu disalahpahami. Yang ingin saya katakan adalah: 'Gol macam apa itu, semuanya sudah selesai.'"

Kapan Paris Brunner pindah dari BVB ke AS Monaco?

AS Monaco menempati peringkat kedua klasemen dengan sepuluh poin dari empat pertandingan. Tiga dari enam gol Monaco musim ini dicetak oleh Brunner, yang dididik di Borussia Dortmund dan pada 2023 menjadi juara dunia sekaligus juara Eropa bersama tim U-17 Jerman.

Namun, ia tidak berhasil menembus tim utama BVB. Sebagai gantinya, pada musim panas 2024 ia pindah ke Monaco. Musim panas ini, ia tampaknya akhirnya berhasil membuat terobosan dalam karier olahraganya di Kepangeranan.