Setelah gempa bumi di Arab Saudi dan Jepang... Apakah Mesir akan mengguncang sisa-sisa kebanggaan Asia?

Benua Asia semakin mendekati akhir partisipasinya di Piala Dunia 2026, setelah tim-timnya mengalami serangkaian kegagalan berturut-turut, yang terakhir adalah kekalahan dramatis Jepang dari Brasil dengan skor (1-2) di babak 32 besar, sehingga hanya tersisa satu tim yang masih menyandang harapan benua tersebut di turnamen ini.

Dan dengan persiapan timnas Mesir untuk menghadapi Australia pada hari Jumat di babak 32 besar, semua mata akan tertuju pada pertandingan yang mungkin menjadi akhir resmi perjalanan Asia di edisi Piala Dunia kali ini, atau justru memberikan napas baru bagi benua tersebut menjelang babak 16 besar.

Delapan tim tersingkir

Asia memasuki Piala Dunia 2026 dengan diwakili sembilan tim, yang merupakan kehadiran terbesar dalam sejarah turnamen ini, di tengah ambisi untuk menegaskan perkembangan besar yang dialami sepak bola Asia dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, hasilnya jauh dari ekspektasi, setelah Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Qatar, Irak, Yordania, dan Uzbekistan tersingkir dari babak penyisihan grup, sebelum disusul oleh tim nasional Jepang, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat dari Asia untuk melaju lebih jauh.

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"Samurai" kalah dalam pertandingan seru melawan Brasil, meski menampilkan performa yang kuat, sehingga harus meninggalkan turnamen dan membuat Australia menjadi satu-satunya tim yang tersisa dalam upaya mempertahankan reputasi sepak bola Asia.

Australia.. Harapan Terakhir Benua Ini

Timnas Australia kini menjadi satu-satunya wakil Asia di Piala Dunia, setelah berhasil lolos ke babak 32 besar, sehingga memikul tanggung jawab untuk melanjutkan perjalanan dan menyelamatkan citra benua ini setelah serangkaian kegagalan.

Namun, tugas ini tidak akan mudah, karena tim “Kanguru” akan berhadapan dengan tim Mesir, yang sedang dalam performa teknis yang luar biasa dan berhasil lolos dari babak grup di bawah kepemimpinan bintang mereka, Mohamed Salah, sehingga menegaskan bahwa mereka adalah salah satu tim yang mampu melaju jauh di turnamen ini.

Australia menyadari bahwa kekalahan mereka dari "Al-Fara'una" tidak hanya akan menandai berakhirnya perjalanan mereka, tetapi juga akan menandai akhir total dari partisipasi tim-tim Asia di Piala Dunia 2026.

Akankah Mesir terus menorehkan sejarah?

Timnas Mesir memasuki pertandingan ini dengan ambisi besar untuk melanjutkan perjalanannya di turnamen ini, setelah menampilkan performa yang kuat di babak penyisihan grup, berkat penampilan gemilang para bintang mereka serta pengalaman mereka di ajang-ajang besar.

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Di sisi lain, Australia masih berpegang pada secercah harapan terakhir, tidak hanya untuk lolos ke babak berikutnya, tetapi juga untuk mempertahankan kehadiran Asia di babak gugur, setelah semua tim dari benua tersebut tersingkir satu per satu.

Pertandingan Jumat nanti akan memiliki nuansa khusus, karena ini bukan sekadar pertandingan untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar, melainkan bisa berubah menjadi momen penentu dalam perjalanan sepak bola Asia secara keseluruhan, jika timnas Mesir berhasil mengalahkan Australia dan mengakhiri partisipasi benua Asia sepenuhnya di edisi Piala Dunia kali ini.