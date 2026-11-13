Setelah gelombang kritik, pelatih Nigeria ungkap alasan absennya George Ilenikhena

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Erik ten Hag... bukan, Eric Chelle, direktur teknik timnas Nigeria, menanggapi kritik keras yang dilayangkan kepadanya selama periode lalu, akibat tidak memanggil George Ilenikhena, penyerang Al-Ittihad Saudi, selama jeda internasional saat ini.

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Timnas Nigeria bersiap menghadapi Tanzania dalam dua pertandingan, hari ini Jumat dan Selasa mendatang, pada pekan ketiga dan keempat kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Eric Chelle memasukkan 24 pemain ke dalam daftar yang akan menjalani dua laga tersebut, namun Ilenikhena tidak termasuk di antara mereka yang dipanggil, meski ia tampil mengesankan bersama klub Al-Ittihad selama periode terakhir.

Pencoretan penyerang Al-Ittihad itu memicu kemarahan di kalangan suporter Nigeria, yang membuat Eric Chelle menanggapi kritik tersebut menjelang laga melawan Tanzania, dalam pernyataan yang dikutip situs "Afrik-Foot" Nigeria.

Pelatih Nigeria itu mengatakan terkait hal ini: "Saya terkejut, karena seperti kalian ketahui saya tidak aktif di media sosial, tetapi beberapa orang mengirimi saya banyak hal. Saya terkejut tidak ada pertanyaan soal skuad dan para pemain."

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Ia menambahkan: "Sekali lagi, jika kalian punya sesuatu untuk dikatakan kepada saya, kalian bisa menyampaikannya langsung kepada saya, dan jika saya ingin memberi kalian jawaban, saya akan melakukannya."

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Ia menutup: "Sebagai contoh, saya melihat banyak orang membicarakan mengapa George Ilenikhena tidak ada di sini. Apakah kalian tahu bahwa ia mengalami cedera? Sebelumnya sebagian dari kalian tidak mengetahui hal itu. Saya rasa semua orang perlu tetap tenang."

Ilenikhena tampil mengesankan bersama tim Al-Ittihad sepanjang musim ini, di mana ia bermain dalam 15 pertandingan di berbagai kompetisi, berhasil mencetak 8 gol, serta memberikan 3 assist.

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Berkat penampilan tersebut, Ilenikhena bergabung dengan timnas Nigeria untuk pertama kalinya pada September lalu, dan berhasil mencetak gol di laga pertamanya melawan Madagaskar, pada kualifikasi Piala Afrika 2027.

Bintang Nigeria itu menjadi penyerang utama tim Saudi tersebut pada musim ini menggeser pemain Maroko Youssef En-Nesyri, di bawah arahan pelatih Jerman Jens Wiesing, setelah sebelumnya berada di luar rencana pelatih Portugal Francesco Trincao pada musim lalu.

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Pemain berusia 19 tahun itu bergabung dengan "Al-Ameed" pada bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Monaco, namun ia hanya bermain dalam 6 pertandingan selama paruh kedua musim lalu, tanpa mencetak satu gol pun.

Perlu diingat bahwa timnas Nigeria menempati peringkat kedua di Grup Dua Belas kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan 3 poin, yang diperoleh dari satu kemenangan atas Madagaskar, dan satu kekalahan dari timnas Guinea-Bissau yang memuncaki grup saat ini dengan 7 poin.

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Nigeria ingin memenangi dua laga melawan Tanzania, kandang dan tandang, demi mendekati lolos ke Piala Afrika 2027, terutama jika Guinea-Bissau menang pada pekan keempat atas timnas Madagaskar yang berada di peringkat ketiga dengan dua poin.