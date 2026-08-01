Uni Sepakbola Eropa (UEFA) mengumumkan penarikan kepercayaannya terhadap Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), menyusul runtuhnya rencana kontroversialnya untuk menjual saham dalam kompetisi-kompetisi FIFA, dengan Piala Dunia sebagai yang teratas.

Tekanan terhadap Presiden FIFA terus meningkat, dengan dirinya menghadapi kritik pedas setelah runtuhnya rencana kontroversialnya pada Jumat malam, yang bertujuan menjual saham senilai 3,1 miliar pound sterling dalam turnamen termahal di dunia sepakbola kepada para investor sektor swasta yang dipimpin oleh Josh Kushner, yang memiliki hubungan kekerabatan jauh dengan Presiden Amerika Donald Trump.

UEFA, badan pengelola sepakbola Eropa, memimpin gelombang serangan terhadap rencana Infantino, dengan mengumumkan dalam sebuah pernyataan panjang yang dirilis pada Sabtu pagi bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya.

UEFA menyatakan dalam pernyataan tersebut: "Uni Sepakbola Eropa menyambut baik keputusan FIFA untuk menarik rencananya menjual saham dari kompetisi-kompetisinya, termasuk Piala Dunia, kepada pihak-pihak swasta."

UEFA menambahkan: "Usulan ini telah ditolak secara bulat oleh federasi-federasi nasional anggota UEFA, serta oleh banyak federasi nasional dan konfederasi lainnya dengan berbagai ukuran di seluruh dunia, yang misinya adalah melindungi sepakbola."

UEFA melanjutkan: "UEFA berterima kasih kepada seluruh suporter, asosiasi, klub, pemain, individu, serta federasi nasional dan konfederasi yang menentang rencana ini, di samping banyak perdana menteri, kepala negara, dan komentator yang telah membuktikan kepada Presiden FIFA bahwa sepakbola tidak untuk dijual."

UEFA menjelaskan: "Kita tidak dapat terus berjalan seperti ini dengan adanya rencana-rencana rahasia berjadwal cepat, yang diatur oleh individu-individu tak dikenal dan bermanfaat meragukan bagi olahraga ini, dan kita harus mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab serta meminta pertanggungjawaban mereka."

UEFA menyambung: "Sudah semestinya UEFA bekerja dalam hari-hari dan minggu-minggu mendatang bersama federasi-federasi anggotanya dan dengan kerja sama erat dengan konfederasi-konfederasi lainnya untuk memikirkan bagaimana hal ini bisa terjadi, serta menyusun rencana guna memastikan hal ini tidak terulang lagi, karena peninjauan ini harus menyeluruh dan mendasar, dan tidak ada opsi yang boleh dikesampingkan. Kepemimpinan FIFA saat ini bukan hanya telah kehilangan kepercayaan UEFA, tetapi juga kehilangan kepercayaan banyak anggota lain dalam keluarga sepakbola."

UEFA menyusul: "Ketika Infantino meminta kepercayaan dan suara federasi-federasi anggota FIFA untuk memilihnya sebagai presiden mereka pada tahun 2016, ia berkata: (Tentu saja kita harus transparan, saya telah seperti itu dalam lima belas tahun terakhir hidup saya di UEFA, dan Anda harus memainkan peran setiap hari dalam kehidupan FIFA), sebelum ia mengatakan kepada para pemangku kepentingan yang berkumpul: (Uang FIFA adalah uang Anda, itu bukan uang Presiden FIFA, melainkan uang Anda, Anda para federasi nasional, dan uang FIFA harus melayani pengembangan sepakbola dan bukan untuk hal lain)."

UEFA menegaskan sikapnya dengan berkata: "Infantino telah gagal memenuhi kedua janji tersebut, karena kesepakatan menyedihkan dan tidak jelas yang ia atur di ruang-ruang tertutup dan ia coba paksakan sama sekali tidak transparan."

UEFA melanjutkan: "Dengan cadangan dana yang mencapai lebih dari 5 miliar dolar, ia juga telah gagal menggunakan uang federasi demi kepentingan olahraga ini."

UEFA menyambung: "UEFA akan segera mulai bekerja dengan para mitra dan pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dalam segala aspek olahraga ini untuk mengusulkan cara baru dalam mendistribusikan sumber daya melalui program FIFA Forward yang ada saat ini."

UEFA menambahkan: "Kita harus mulai menggunakan sebagian dari dana yang mengendap di rekening bank FIFA itu untuk memberikan dorongan kuat yang dibutuhkan sepakbola akar rumput dan olahraga ini secara umum di setiap negara dari 211 negara anggota FIFA, tetapi kita tidak perlu menjual aset-aset berharga kita untuk membayar hal itu."

UEFA menutup: "Ini adalah kemenangan bagi seluruh olahraga ini, tetapi ini tidak boleh menjadi akhir cerita, usulan tersebut telah berakhir, dan tugas untuk membangun kembali kepercayaan terhadap FIFA baru saja dimulai."