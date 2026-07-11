Setelah gagalnya kesepakatan dengan Ederson... United mengincar striker "gila" milik Liverpool

Bursa transfer musim panas tidak berjalan sesuai rencana Manchester United, setelah satu demi satu kesepakatan gagal terwujud, dan target-target yang semula menjadi prioritas utama untuk memperkuat lini tengah pun sirna. Namun, klub Inggris ini tidak berlama-lama meratapi kegagalannya, dan segera mulai merancang strategi baru, membuka pintu negosiasi dengan target pemain Brasil baru setelah gagalnya kesepakatan dengan Ederson.

Manchester United pun memulai negosiasi untuk merekrut pemain Brasil João Gomes, yang saat ini bermain untuk Wolverhampton, sebagai bagian dari upayanya memperkuat lini tengah menjelang dimulainya musim 2026-2027.

Meskipun tim telah kembali ke sesi latihan pramusim, belum ada pemain baru yang tiba di Old Trafford hingga saat ini, dan klub juga gagal merekrut sejumlah pemain yang sebelumnya masuk dalam daftar incaran mereka.

Elliot Anderson merupakan prioritas utama Manchester United selama bursa transfer, namun klub gagal mendatangkan pemain Nottingham Forest dan timnas Inggris tersebut, setelah Manchester City menyelesaikan kesepakatan senilai 116 juta poundsterling.

Nama United juga dikaitkan dengan pemain asal Portugal, Matheus Fernandes, dari West Ham United, namun pada akhirnya ia pindah ke Tottenham dengan nilai transfer 85 juta poundsterling. Selain itu, Sandro Tonali juga termasuk di antara nama-nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, namun ia pun akhirnya bergabung dengan Tottenham.

Sebelum Piala Dunia dimulai, Manchester United mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut Ederson, yang menerima panggilan terakhir ke tim nasional Brasil untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut, dengan nilai 38 juta poundsterling, namun kesepakatan tersebut gagal sebelum diumumkan secara resmi, dan tampaknya penyebabnya adalah masalah yang muncul dalam pemeriksaan medis sang pemain.

Baca juga: Foto: Lamine Yamal tak melupakan Maroko

Hal ini mendorong manajemen United untuk mengubah rencananya, dan mengalihkan perhatiannya ke target tak terduga, yang juga masuk dalam daftar incaran Liverpool, yaitu João Gomes, pemain Wolverhampton, yang timnya terdegradasi dari Liga Primer Inggris pada akhir musim lalu, menurut laporan situs Globo Brasil.

Manchester United sebenarnya telah membuka negosiasi dengan Gomes pada awal musim panas, namun tampaknya mereka kehilangan kesempatan untuk merekrutnya setelah agennya, Jorge Mendes, terlibat dalam negosiasi untuk memindahkan sang pemain ke Atlético Madrid.

Namun, kepindahannya ke klub Spanyol tersebut tidak terwujud, sehingga Manchester United kembali bersaing untuk merekrut pemain asal Wolverhampton tersebut.

Gomez hanya absen dalam tiga pertandingan bersama Wolverhampton di Liga Primer Inggris musim 2025-2026, dan laga kandang tim tersebut melawan Manchester United adalah salah satu dari pertandingan tersebut.

Baca juga: Celah yang Menanti Messi... Apa yang Harus Diwaspadai Argentina Saat Melawan Swiss?

Atlético Madrid tampaknya hampir menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Gomez dengan nilai 45 juta euro (38 juta poundsterling), jumlah yang sama dengan yang siap dibayarkan Manchester United untuk mendatangkan Ederson.

Manchester United kembali membuka negosiasi dengan Wolverhampton untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut, yang digambarkan oleh podcast resmi Wolverhampton sebagai “gila”.

Meskipun demikian, tugas United untuk menyelesaikan kesepakatan ini tidak akan mudah, karena Liverpool juga telah memulai negosiasi dengan Wolverhampton untuk merekrut pemain tersebut.

Baca juga: Rencana Mbappé: Haaland dan Real Madrid... Hanya Soal Waktu Saja

Baca juga: DNA Real Madrid dan 55 juta euro... Begini cara Maroko membangun tim nasional yang ditakuti dunia