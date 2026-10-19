Setelah gagal meyakinkan Mourinho, Endrick bangkit dari kubur dan mengacaukan hitung-hitungan El Clasico

Dalam waktu kurang dari sepekan, kehidupan pemain Brasil Endrick berbalik total di Real Madrid, dari pemain yang gagal meyakinkan Jose Mourinho dan terbuang di bangku cadangan, menjadi sosok yang mungkin memainkan peran sentral dalam pertandingan terpenting musim ini melawan Barcelona.

Perubahan dramatis ini datang setelah kemenangan telak yang diraih Real Madrid atas Sevilla dengan skor 4-1 di Santiago Bernabeu, dalam pertandingan pertama tanpa Vinicius yang terkena sanksi larangan bermain akibat insiden menjambak rambut Saliba saat melawan Villarreal.

Malam yang menyaksikan kilau pemain Pantai Gading Diomande dengan gol indah yang mencuri hati para penonton Bernabeu, serta gemilangnya pemain Turki Arda Guler yang menegaskan haknya atas posisi inti, juga menjadi titik awal baru bagi Endrick yang mulai memulihkan kepercayaan staf kepelatihan.

Setelah berpekan-pekan ia berada benar-benar di luar perhitungan Mourinho, menurut radio Spanyol "Cadena SER", penyerang muda itu kembali tampil kuat sebagai opsi serangan mengejutkan untuk El Clasico, memanfaatkan absennya Vinicius dan ketidakpastian di lini depan, hingga ia berubah dari pemain pinggiran menjadi kartu as yang mungkin mengubah wajah laga puncak.

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Skenario ini memicu perpecahan tajam di antara para analis terkemuka di Spanyol; sementara jurnalis terpercaya Javier Herraiz meyakini bahwa Mourinho mungkin akan pergi ke Camp Nou dengan susunan pemain inti yang sama yang menghancurkan Sevilla, dengan memberikan Endrick peran yang lebih besar sebagai alternatif strategis yang mampu memanfaatkan ruang, duet Anton Meana dan Antonio Romero menilai bahwa pandangan ini "terlalu berlebihan".

Meana dan Romero menilai bahwa El Clasico tidak memungkinkan untuk berjudi dengan pemain yang hingga kini belum meyakinkan Mourinho dalam latihan, dan bahwa tekanan luar biasa di Camp Nou mungkin lebih besar daripada kemampuan seorang pemain muda yang masih mencari pembuktian diri.

Namun yang disepakati semua pihak adalah bahwa Real Madrid memasuki pekan El Clasico dengan moral yang berbeda, sebab tim yang menghancurkan Sevilla meski ada kontroversi wasit terkait momen Guler dan Pique yang diakui oleh komite wasit sendiri bahwa "kamera VAR adalah kamera yang sama dengan kamera televisi" dan tidak jelas, telah membuktikan bahwa mereka memiliki beragam opsi serangan, dan bahwa kisah Endrick dari kegagalan menuju harapan mungkin akan menjadi judul El Clasico mendatang.



