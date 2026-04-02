Penderitaan Italia tampaknya belum berakhir. Setelah negara tersebut gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, UEFA menyampaikan kabar buruk bagi negara di Eropa Selatan ini: Italia terancam kehilangan statusnya sebagai tuan rumah Euro 2032.

Selasa lalu, Italia kalah dari Bosnia dan Herzegovina di final babak play-off kualifikasi Piala Dunia (1-1, 4-2 setelah adu penalti), sehingga negara tersebut gagal lolos ke tiga Piala Dunia berturut-turut

Setelah kekecewaan di Zenica, Azzurri tampaknya kembali mencapai titik terendah dan Presiden UEFA Aleksander Ceferin, dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, mengancam akan mencabut hak Italia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Eropa 2032.

Italia dan Turki bersama-sama menjadi tuan rumah turnamen tersebut, namun menurut Ceferin, infrastruktur stadion harus ditingkatkan agar hal ini dapat terwujud.

“Stadion-stadion harus dimodernisasi. Jika tidak, Kejuaraan Eropa 2032 tidak dapat diselenggarakan di Italia,” kata ketua UEFA tersebut.

Ceferin tidak menyalahkan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), melainkan menuding pihak pengelola lain. “Mungkin para politisi Italia perlu bertanya pada diri sendiri mengapa Italia memiliki salah satu infrastruktur sepak bola terburuk di Eropa.”

“Masalah terbesar sepak bola Italia adalah hubungan antara pengurus sepak bola dan politik. Jika semua pihak mematuhi aturan, Italia bisa saja kembali menjadi juara Eropa.”