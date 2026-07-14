Setelah foto-foto yang memicu kontroversi... Apa yang dikatakan Chouamani tentang Yamal menjelang pertandingan Piala Dunia?

Bintang Real Madrid asal Prancis, Aurélien Tchouaméni, menegaskan bahwa ia telah berjuang keras untuk mengamankan tempatnya dalam skuad Les Bleus menjelang laga melawan Spanyol pada Selasa malam ini di Stadion Dallas, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Choamini akan menjadi starter dalam susunan pemain Prancis, setelah absen dalam dua pertandingan terakhir melawan Paraguay dan Maroko di babak 16 besar dan perempat final akibat cedera.

Dalam pernyataannya yang disiarkan oleh jaringan "BeIN Sports" menjelang pertandingan Prancis melawan Spanyol, Chouamini mengatakan: "Saya telah berupaya keras dan bekerja dengan baik agar siap menghadapi Spanyol, dan sekarang saya benar-benar siap."

Ia menambahkan: “Kami tahu ini pertandingan besar melawan lawan yang tangguh, tetapi kami fokus pada diri kami sendiri untuk meraih kemenangan dan lolos ke final.”

Ketika ditanya tentang bintang muda Spanyol dari Real Madrid, Lamine Yamal, ia menjawab: “Kami tahu dia salah satu pemain terbaik di dunia dan hal itu terlihat setiap kali, tapi kami memiliki pemain-pemain hebat, dan kami harus mempertahankan performa pertahanan dan serangan yang baik, serta tetap pada gaya permainan kami.”

Dalam beberapa hari terakhir, Yamal telah melontarkan beberapa pernyataan yang menegaskan keyakinannya yang besar terhadap kemampuan timnas Spanyol untuk mengalahkan Prancis dan mencapai final, sebelum memperkuat pesan-pesan tersebut dengan dua unggahan melalui fitur “Story” di akun resminya, beberapa jam sebelum peluit kick-off pertandingan dibunyikan.

Unggahan pemain Barcelona tersebut merupakan referensi jelas terhadap pertemuan terakhir kedua tim, ketika Spanyol mengungguli Prancis dengan skor 5-4 di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, di mana ia membagikan foto salah satu golnya, lalu perayaannya atas gol tersebut.

Lamine Yamal menjadi salah satu bintang utama dalam pertandingan tersebut, setelah mencetak dua gol ke gawang Prancis dalam laga yang digelar di kota Stuttgart, Jerman.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan Spanyol melawan Prancis akan menghadapi pemenang dari pertandingan Inggris melawan Argentina—yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Rabu—di final Piala Dunia pada Minggu mendatang.