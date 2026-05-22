Trent Alexander-Arnold tidak dipanggil untuk Piala Dunia, demikian dilaporkan Sky Sports. Thomas Tuchel lebih memilih Djed Spence, bek Tottenham Hotspur.

Alexander-Arnold pindah dari Liverpool ke Real Madrid secara gratis pada musim panas lalu, namun kemudian mengalami musim pertamanya yang sulit di Spanyol.

Bek kanan ini hanya bermain dalam 21 pertandingan liga, dan tidak semuanya sebagai starter. Ia tidak mencetak gol dan memberikan empat assist.

Spence telah bermain 29 kali untuk Tottenham Hotspur musim ini, yang saat ini berada di peringkat ketujuh belas di Liga Premier. Ia mampu bermain baik sebagai bek kiri maupun bek kanan.

Kamis lalu, Tuchel mengejutkan banyak pihak dengan tidak memanggil Harry Maguire, yang sedang menjalani musim yang bagus. Bek Manchester United itu bereaksi dengan penuh keheranan.

Berita juga beredar bahwa Phil Foden dan Cole Palmer sama-sama tidak terpilih untuk The Three Lions.

Jumat malam, Tuchel akan mengumumkan skuad Inggris secara resmi. Saat itulah akan diketahui 26 nama yang akan berangkat ke Piala Dunia.