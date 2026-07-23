Setelah pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak Phil Foden hingga tahun 2030 pada Rabu kemarin, Manchester City melanjutkan upaya mereka untuk mengamankan masa depan para pemain kuncinya.

Menurut surat kabar "The Athletic", klub Inggris tersebut berada dalam negosiasi tingkat lanjut dengan Jeremy Doku dan Abdukodir Khusanov untuk memperpanjang kontrak keduanya hingga tahun 2031.

Kedua pemain dianggap sebagai elemen kunci dalam proyek baru yang dipimpin oleh pelatih Enzo Maresca, pengganti Pep Guardiola yang hengkang setelah 10 tahun ia habiskan di dalam benteng Etihad.

Setelah bergabung dari Lens pada Januari 2025, Khusanov dengan cepat mengukuhkan posisinya di lini pertahanan, khususnya dengan memanfaatkan cedera Ruben Dias dan Josko Gvardiol.

Pada saat yang sama, Doku menjadi salah satu pemain terpenting bagi tim biru langit tersebut, di mana ia tampil dalam lebih dari 40 pertandingan di setiap musimnya dari tiga musim yang ia jalani bersama Manchester City.



