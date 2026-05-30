Setelah final Liga Champions, Mikel Arteta tidak sependapat dengan wasit: 'Seharusnya bisa saja menjadi penalti'

Mikel Arteta tentu saja sangat kecewa setelah kekalahan di final Liga Champions. Setelah 90 dan 120 menit, skor antara Paris Saint-Germain dan Arsenal pada Sabtu malam tetap 1-1, sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. PSG lebih unggul dalam adu penalti tersebut.

“Apa yang saya rasakan sekarang? Sakit…,” kata Arteta dalam konferensi pers setelah pertandingan. “Selamat saya sampaikan kepada PSG dan Luis Enrique. Mereka adalah tim terbaik di dunia.”

“Kami telah memenangkan gelar besar (Premier League, red.), tetapi kami gagal memenangkan yang terbesar (Liga Champions, red.). Kalah di final lewat adu penalti… Tak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit ini.”

“Saya telah mengatakan kepada para pemain dan staf bahwa bahkan mengucapkan ‘terima kasih’ sejuta kali pun tidak cukup. Kesenangan dan momen-momen yang kami alami bersama, melebihi segalanya.”

Tendangan penalti terakhir Arsenal gagal dieksekusi oleh Gabriel Magalhães. “Gabriel ingin mengambil tendangan penalti terakhir itu,” kata Arteta mengenai hal itu. “Kami telah berlatih untuk itu.”

Setelah pertandingan, pembicaraan juga sempat menyentuh momen di babak perpanjangan waktu, saat Noni Madueke terjatuh setelah bertabrakan dengan Nuno Mendes. Arsenal tidak mendapat penalti atas insiden itu, namun Arteta meragukannya. “Itu bisa saja menjadi penalti.”

Pelatih pemenang, Luis Enrique, menyebut kemenangan timnya sebagai hal yang pantas. “Mungkin kedua tim pantas menang, tapi dengan cara kami bermain sepanjang musim, saya rasa kami pantas memenangkan Liga Champions.”

“Pertandingan dimulai dengan cara terbaik bagi Arsenal,” katanya merujuk pada gol awal Kai Havertz. “Dan setelah itu, mereka tahu cara bertahan. Itu sangat berat. Mereka melakukannya dengan sangat baik.”

Bagi PSG, ini merupakan gelar Liga Champions kedua berturut-turut dan yang kedua dalam sejarah klub. Arsenal belum pernah memenangkan turnamen bergengsi ini.