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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Fabinho, Doumbia, dan Al-Ghamdi: Gelandang baru mengancam musim Al-Ittihad

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League Elite Qualification
F. Al-Ghamdi
H. Al Ghamdi
Fabinho
M. Doumbia
Saudi Pro League
Neom SC
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Brasil
Mali

Krisis Baru Menghantui "The Tigers"

Klub Al Ittihad terancam kehilangan seorang pemain baru di lini tengah pada musim sepak bola yang baru, setelah trio; pemain asal Brasil Fabinho, pemain asal Mali Mamadou Doumbia, dan pemain Arab Saudi Hamed Al Ghamdi.

Al Ittihad mengalami krisis parah di lini tengah, setelah kepergian Fabinho, cedera Doumbia sejak akhir musim lalu, ditambah cedera ligamen silang yang dialami Al Ghamdi selama pemusatan latihan persiapan.

Surat kabar "Al Riyadhiah" Arab Saudi mengungkap adanya kemungkinan kehilangan seorang pemain baru di lini tengah, yaitu Faisal Al Ghamdi.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub Neom meminta Al Ittihad untuk mendapatkan jasa pemainnya Faisal Al Ghamdi dengan status pinjaman hingga akhir musim mendatang.

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AFC Champions League Elite Qualification
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Jika Al Ittihad menyetujui tawaran tersebut, maka tim akan mengalami kesulitan besar di lini tengah, di mana pendatang baru asal Senegal Dion Lopy akan mendapati dirinya sendirian, di tengah rangkaian absennya para pemain baik karena cedera maupun kepergian.

Faisal Al Ghamdi sempat mendapatkan beberapa kesempatan bermain selama musim lalu, terutama di bawah asuhan pelatih asal Portugal Sergio Conceicao, yang mana hal itu diprediksi akan meningkat pada musim mendatang.

Perlu diketahui bahwa Al Ittihad akan memulai musim baru pada hari Selasa mendatang, yaitu ketika menghadapi Al Jazira dari Uni Emirat Arab, di babak kualifikasi pendahuluan menuju fase liga pada ajang Liga Champions Elite Asia.

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