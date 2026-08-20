Seperti yang dikabarkan portal fussballtransfers, raksasa Turki itu juga menaruh minat kepada Bilal El Khannouss.

Pemain timnas Maroko itu pada musim lalu sempat kehilangan tempatnya di tim utama bersama Die Schwaben pada paruh kedua musim setelah tampil kuat di paruh pertama, dan setelah itu di bawah pelatih Sebastian Hoeneß ia hanya dimainkan secara sporadis.

El Khannouss sendiri disebut sama sekali tidak menyukai hal itu. Pada awal Juli, kicker sudah melaporkan bahwa pemain ofensif berusia 22 tahun itu merasakan frustrasi dan ketidaksabaran atas situasinya saat ini di pemenang DFB-Pokal 2025 tersebut dan ingin mendapatkan waktu bermain yang jauh lebih banyak.

Meski sang pemain Maroko itu pada dasarnya bisa membayangkan pindah, VfB Stuttgart tidak terlalu terbuka untuk membicarakan hal tersebut. Die Schwaben disebut tidak memiliki niat untuk melepas El Khannouss lagi setelah baru satu tahun - hanya tawaran yang luar biasa tinggi di kisaran puluhan juta euro menengah yang bisa mengubah hal itu.

Getty Images

Apakah Galatasaray juga ingin merekrut Ermedin Demirovic dari VfB Stuttgart?

Sebagai banderol untuk El Khannouss, VfB pada masa lalu memasang angka 65 juta, dan tawaran Galatasaray menurut informasi fussballtransfers berada jauh di bawah itu. Pemain 22 tahun itu bergabung dengan Die Schwaben pada musim panas lalu terlebih dahulu dengan status pinjaman dari Leicester City, sebelum opsi pembelian senilai 18 juta euro diaktifkan pada akhir Mei.

Pada musim pertamanya bersama VfB, ia mencatatkan 41 pertandingan kompetitif di semua ajang, dengan sembilan gol dan tujuh assist. Kontraknya di Stuttgart masih berlaku hingga 2030, dan tampaknya tidak ada klausul pelepasan.

Sebelumnya sempat bocor, bahwa Galatasaray juga menaruh perhatian kepada striker Stuttgart, Demirovic. Di sini pun klub Turki itu disebut sudah mengajukan tawaran senilai 15 juta euro, tetapi VfB langsung menolaknya.

Stuttgart sendiri baru dua tahun lalu mengeluarkan 23 juta euro untuk Demirovic guna memboyong pemain 28 tahun itu dari FC Augsburg. Nilai pasarnya sejak saat itu tampaknya nyaris tidak turun, sebab pada musim lalu ia menyumbang 15 gol dan lima assist hanya dalam 37 pertandingan.