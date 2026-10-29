Di tengah krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menghantam lini belakang klub Barcelona, sebuah nama baru sekaligus lama mulai mengapung kuat di lorong-lorong Camp Nou sebagai solusi ajaib yang telah lama dinantikan. Dia adalah bek kanan Tottenham dan juara dunia bersama timnas Spanyol, Pedro Porro.

Langkah terpaksa ini muncul setelah staf teknis mendapati diri mereka menghadapi bencana pertahanan yang sesungguhnya dalam beberapa pekan terakhir, dengan tumbangnya empat bek sekaligus, yaitu Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen, dan Xavi Espart, yang mendorong manajemen klub membuka lebar-lebar berkas perekrutan musim dingin.

Situs Spanyol "3cat" mengutip sumber-sumber khusus di dalam klub Catalan tersebut, bahwa hingga kini belum ada keputusan final yang diambil, di mana manajemen lebih memilih untuk menunggu dan mencermati perkembangan kondisi para pemain yang cedera, terutama karena laporan medis menegaskan bahwa cedera mereka tidak berjangka panjang.

Namun jika diputuskan untuk masuk ke bursa musim dingin, maka Presiden Joan Laporta memiliki target yang jelas dan secara pribadi menjadi favoritnya: Pedro Porro. Putra Extremadura dan mantan pemain Girona ini menjadi salah satu nama yang disukai sang presiden setelah penampilannya yang mencolok.

Duet memukau bersama Lamine Yamal

Kekaguman Laporta terhadap Porro bukan tanpa alasan. Bek berusia 26 tahun itu merupakan salah satu pilar terpenting timnas Spanyol yang dinobatkan sebagai juara Piala Dunia musim panas lalu.

Setelah mengamankan tempatnya sebagai starter sejak pertandingan kedua, Porro membentuk duet mengagumkan di sisi kanan bersama permata Barcelona, Lamine Yamal, dan berkontribusi langsung pada perebutan gelar dengan mencetak dua gol penentu, salah satunya di semifinal bersejarah melawan Prancis.

Sumber-sumber mengungkapkan bahwa Laporta sendiri hadir di Stadion Dallas untuk menyaksikan langsung semifinal tersebut, dan ia keluar dengan kesan luar biasa tentang sang pemain, kesan yang sama yang semakin diyakininya setelah menyaksikannya di final Piala Dunia.

Menjajaki minat pada musim panas

Meskipun Porro memperpanjang kontraknya dengan Tottenham Hotspur tepat sebelum bergulirnya Piala Dunia, yang membuat klausul kesepakatan menjadi rumit dan mahal, Barcelona tetap tidak tinggal diam.

Sumber-sumber menegaskan bahwa klub Catalan itu memang telah menjajaki minat sang pemain dan lingkungannya selama pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas lalu, ketika gagasan memperkuat lini pertahanan tengah mengemuka.

Meski ada kontak penjajakan tersebut, sumber yang sama menekankan bahwa hal itu tidak melampaui tahap pengumpulan informasi, dan Barcelona belum mengajukan tawaran resmi apa pun baik kepada sang pemain maupun klub London tersebut hingga kini, tetapi namanya kini tetap berada di puncak daftar Laporta jika Blaugrana memutuskan untuk bergerak pada Januari mendatang.