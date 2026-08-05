Setelah Dua Tahun, Zamalek Dekatkan Penakluk Al Hilal untuk Kembali ke Liga Arab Saudi

Sang penakluk klub Al Hilal semakin dekat untuk kembali ke Liga Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini, hanya dua tahun setelah meninggalkannya, karena klub Mesir Zamalek.

Nama pelatih asal Serbia, Vuk Razovic, sempat dikaitkan dengan kursi kepelatihan klub Zamalek pada musim mendatang, menggantikan Mo'tamed Gamal, sebelum klub berjuluk Putih itu mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk tetap mempertahankan pelatih Mesir tersebut.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Razovic sudah menutup pintu untuk melatih klub Zamalek pada musim mendatang, dan mulai mempelajari tawaran-tawaran lain yang datang kepadanya untuk memilih yang terbaik.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pelatih asal Serbia tersebut sedang mempertimbangkan dua tawaran, satu dari Liga Roshn Arab Saudi, dan satu lagi dari Liga Qatar, dan akan memastikan keputusannya secara final dalam beberapa jam ke depan.

Pada saat yang sama, Razovic menolak sejumlah tawaran lain dari Arab Saudi, dengan alasan tidak jelasnya arah proyek olahraga mereka, serta tidak diberikannya wewenang teknis yang ia butuhkan.

Razovic bukan orang asing di Liga Arab Saudi, di mana ia pernah melatih Al Faisaly pada musim 2017-2018, kemudian pengalaman paling menonjolnya adalah bersama Al Feiha antara tahun 2021 dan 2024.

Prestasi terbesar pelatih asal Serbia itu di Arab Saudi adalah meraih gelar Piala Raja Salman pada 2022, setelah mengalahkan Al Hilal melalui adu penalti di partai final, usai bermain imbang di waktu normal dengan skor 1-1.

Setelah berakhirnya perjalanannya bersama Al Feiha, Razovic kembali bekerja di Liga UEA, di mana sebelumnya ia pernah melatih klub Al Dhafra dan Al Wahda, tetapi kali ini bersama klub Kalba, di mana ia bertahan hingga Februari lalu.