Menurut laporan Sky, Christoph Spycher, mantan kapten SGE yang kini menjabat kepala bidang olahraga BSC Young Boys dari Bern dan sebelumnya menjadi kandidat favorit Frankfurt, menolak tawaran klub asal Hessen itu pada Rabu pagi.

Selain Spycher, laporan tersebut menyebut Joti Chatzialexiou dari 1. FC Nürnberg dan Marcel Schäfer dari RB Leipzig kini termasuk kandidat favorit. Namun, menurut informasi Bild, nama Schäfer kini tidak lagi dipertimbangkan, terlebih sejauh ini belum ada pembicaraan langsung dengan pejabat klub Leipzig tersebut.

Dengan demikian, Chatzialexiou dianggap sebagai kandidat terdepan untuk memimpin bidang olahraga di Frankfurt. Menurut Sky, pembicaraan dengan anggota direksi Nürnberg yang membidangi olahraga itu telah berlangsung. Pembicaraan tersebut kabarnya dipimpin oleh ketua dewan direksi Frankfurt, Axel Hellmann, bersama perwakilan dewan pengawas.

Namun, Eintracht harus mengeluarkan biaya untuk merekrutnya: Nürnberg harus menerima kompensasi di kisaran bawah jutaan dengan angka satu digit agar Chatzialexiou dapat dilepas dari kontraknya yang masih berlaku. Untuk sementara, pihak Nürnberg membantahnya. Saat ditanya Bild, klub divisi dua itu membantah telah dihubungi SGE.

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Pertandingan berikutnya SGE Bundesliga 11.30 HSV

Markus Krösche meninggalkan Eintracht Frankfurt atas keinginannya sendiri

Meski demikian, kesepakatan akhir kabarnya sudah dekat. Hellmann sendiri telah menegaskan pada Minggu bahwa klub menginginkan "keputusan cepat". Prioritas utamanya adalah memastikan klub dapat bertindak menghadapi tugas-tugas mendatang dan periode transfer berikutnya, ketika sosok baru tersebut diharapkan memperkuat skuad secara terarah. Dewan pengawas Eintracht akan segera menyetujui penunjukan tersebut.

Kebutuhan untuk bertindak ini muncul akibat kepergian Krösche. Pria berusia 46 tahun itu dibebastugaskan dari jabatannya sebagai anggota direksi bidang olahraga atas keinginannya sendiri. Seperti diumumkan klub asal Hessen tersebut, mereka mengabulkan permintaan Krösche untuk segera dibebastugaskan. Hubungan kontraktual yang semula berlaku hingga 30 Juni 2028 tetap berlanjut dalam bentuk yang telah diubah.

Dengan demikian, berakhir pula era lebih dari tiga tahun yang dimulai pada musim panas 2021 dan mencapai puncaknya lewat keberhasilan menjuarai Liga Europa pada 2022. Namun, belakangan Krösche mendapat kritik dari internal klub dan media.

Apa yang dituduhkan kepada Markus Krösche di Eintracht Frankfurt?

Keputusannya merekrut pelatih Albert Riera pada musim sebelumnya terutama dianggap sebagai kesalahan besar. Lambatnya proses transfer pada musim panas lalu serta laporan tentang pembelian properti secara pribadi di Kroasia menambah tekanan terhadap Krösche.

Di lapangan, performa tim belakangan membaik meski terjadi gejolak personel: setelah menang 1-0 atas 1. FC Köln dan kalah tipis 0-1 di markas Borussia Dortmund, mereka lolos ke babak berikutnya di ajang piala berkat kemenangan 3-1 atas Hamburger SV pada Selasa malam.