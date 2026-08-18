"Penyerang kelahiran Hannover itu mencetak gol di mana pun dia bermain," West Ham United bersukacita pada awal Agustus 2024 saat merekrut Niclas Füllkrug. Tim Steidten, yang kini menjadi perencana skuad di 1. FC Köln, saat itu menjabat sebagai direktur teknis di West Ham dan sangat mengenal Füllkrug dari masa kebersamaan mereka di Bremen, menjadi sosok yang membawa sang penyerang ke London.

Hampir tepat dua tahun kemudian, harus diakui: tidak di semua tempat Füllkrug bermain dia mencetak gol. Hitungan pahit bagi klub tradisional Inggris yang terdegradasi ke divisi dua itu: setiap gol langka Füllkrug menelan biaya fantastis sebesar sembilan juta euro.

Biaya transfer sebesar 27 juta euro mengalir dari Inggris ke Dortmund pada 2024. Dan Füllkrug hanya mampu mencetak tiga gol dalam 29 penampilan untuk West Ham, dengan yang terakhir terjadi pada April 2025. Karena masa peminjamannya ke AC Milan pada paruh kedua musim lalu juga berjalan kacau total, Füllkrug tiba-tiba berdiri di ambang kehampaan total. The Hammers sangat ingin melepasnya pada musim panas ini meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, dia sama sekali tidak masuk dalam rencana, dan dalam daftar skuad resmi dia bahkan belakangan tercantum tanpa nomor punggung. Nomor 11 miliknya sudah diambil rekan sesama penyerang, Taty Castellanos, saat Füllkrug dipinjamkan ke Milan.

Situasi terhenti di jalur buangan di London kini membuka kemungkinan yang benar-benar mengejutkan dari sudut pandang romantisme sepak bola: Füllkrug diperkirakan akan kembali ke Werder Bremen, dengan klub Bundesliga itu menurut laporan media terlebih dahulu meminjamnya selama satu tahun. Di wilayah utara sana, tempat dia dulu juga tumbuh besar secara sepak bola, Füllkrug beberapa tahun lalu naik menjadi pemain tim nasional. Bisakah dia kembali berkembang di sana, akhirnya kembali merasakan masa-masa yang lebih baik?

Pertanyaan lain yang belakangan juga kerap muncul seputar Füllkrug adalah: bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini? Sebab, Füllkrug datang ke West Ham dari fase terbaik dalam kariernya dan merasa sangat siap menghadapi liga terbaik di dunia. Setelah akhirnya terbebas dari cedera, Füllkrug terlebih dahulu membawa Werder kembali ke Bundesliga lalu pada 2022/23 juga menjadi jaminan gol di kasta tertinggi Jerman. Imbalannya adalah debut di tim nasional Jerman pada November 2022, dan tak lama setelah itu Füllkrug menjadi salah satu sedikit titik terang di tim DFB pada Piala Dunia yang mengecewakan di Qatar.

Niclas Füllkrug pada musim panas 2024: final Liga Champions bersama BVB, superjoker di tim DFB

Hingga musim panas 2024, penyerang itu kemudian menjadi sosok yang tak tergantikan dari skuad tim nasional, meyakinkan sebagai pengangkat suasana dan lewat rasio gol yang kuat, serta bersinar di Euro 2024 di kandang sendiri sebagai joker penting. Pada musim sebelumnya, dia adalah penyerang nomor 1 Borussia Dortmund, tampil bersama BVB di final Liga Champions dan mencetak gol-gol penting dalam perjalanan ke sana. Füllkrug yang terlambat berkembang, yang kala itu luput dari cedera, tampak masih memiliki beberapa tahun cerah di depannya.

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Perpisahan dari Dortmund setelah hanya satu tahun, dari luar, memang cukup mengejutkan. Memang benar BVB merekrut pesaing ternama dalam diri Serhou Guirassy pada 2024, namun pelatih saat itu Nuri Sahin kabarnya sebenarnya ingin mempertahankan Füllkrug. Bagi petinggi Borussia, terutama pertimbangan ekonomilah yang membuat mereka tetap melepas pemain yang sudah 24 kali memperkuat tim nasional itu. Pasalnya, West Ham menawarkan 27 juta euro, atau 10 juta euro lebih banyak daripada yang mereka sendiri bayarkan ke Bremen 12 bulan sebelumnya. Keuntungan transfer yang dengan senang hati diterima.

Sebenarnya, sesuai ekspektasi umum, gaya bermain Füllkrug yang kuat secara fisik seharusnya cocok dengan Premier League. Bahwa pada akhirnya ternyata tidak demikian, dia sendiri akui dalam wawancara dengan kicker pada Februari dan menjelaskan bahwa di West Ham dia memiliki "sedikit sentuhan bola di dalam dan di sekitar kotak penalti". "Dan justru di situlah kekuatan saya terutama berada."

Yang juga menjadi bagian dari kenyataannya adalah bahwa Füllkrug mengalami banyak nasib buruk terkait cedera setelah pindah ke Premier League. Mula-mula tendon Achilles-nya bermasalah dan membuatnya menepi berbulan-bulan, lalu hanya sebulan setelah comeback dia kembali dilumpuhkan cedera paha. Menemukan ritme jelas tidak mungkin dalam musim pertamanya bersama West Ham. Pada tahun kedua semuanya seharusnya menjadi lebih baik, dan awalnya memang begitu. Setidaknya untuk tujuh pekan pertama yang bisa dia jalani tanpa cedera, meski sama sekali tidak meyakinkan. Lalu datang cedera berikutnya, sebelum tanda-tanda perpisahan mulai terlihat jelas dalam waktu lama saat pergantian tahun dari 2025 ke 2026.

Masa pinjam Niclas Füllkrug di Milan dimulai menjanjikan, tetapi kemudian berjalan mengecewakan

Füllkrug ingin memulai lagi di liga lain, lingkungan lain. Dia memang menegaskan bahwa pandangan menuju Piala Dunia bukan faktor penentu - namun sedikit banyak mimpi tampil di Piala Dunia tentu memainkan peran ketika dia bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman pada awal Januari.

"Saya merasa permainan di sini jauh lebih cocok untuk saya dibandingkan di Premier League," kata Füllkrug setelah penampilan-penampilan pertamanya di Serie A. "The Fußballgott has arrived," tulis Milan di X, saat Füllkrug pada pertengahan Januari mencetak gol kemenangan 1-0 atas Lecce hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. "Tentu kami tahu penyerang luar biasa seperti apa Füllkrug. Dia sudah membuktikannya di masa lalu. Dia membawa karakteristik ke dalam tim kami yang sangat penting," puji pemberi assist Alexis Saelemaekers.

Di mata fans Milan, Füllkrug punya tempat yang sangat spesial karena dia mencetak gol emas melawan Lecce dengan jari kaki patah. "Saya orang Jerman, kami kuat, kami bisa menghadapi rasa sakit," ujarnya sambil tertawa, lalu menegaskan: "Saya tidak ingin melewatkan satu pun pertandingan untuk AC Milan." Popularitasnya di San Siro pun meningkat sangat cepat, ditambah lagi direktur olahraga DFB Rudi Völler pada akhir Januari memberi harapan soal tempat di skuad Piala Dunia: "Dia bermain jauh lebih banyak dibandingkan di West Ham, itu juga menguntungkan kami," kata Völler kepada Gazzetta dello Sport.

Hari ini kita tahu bahwa baik kesempatan tampil di Piala Dunia bagi Füllkrug maupun masa depan yang sukses di Milan tidak pernah terwujud. Gol ke gawang Lecce tetap menjadi satu-satunya golnya dengan seragam Milan, dan dia tak pernah lebih dari sekadar pemain joker. Mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann tidak membawa Füllkrug ke Piala Dunia - dan Rossoneri tidak mengaktifkan opsi pembelian, meski nilainya kabarnya hanya sekitar lima juta euro.

Niclas Füllkrug mencari klub: semuanya rumit

Karena itu, untuk sementara dia harus kembali ke West Ham, tetapi di sana dia memang sebagian besar diabaikan. Dan pencarian klub baru pun tampaknya berjalan sulit bagi mantan tumpuan harapan tim DFB itu.

Hal itu juga masuk akal, sebab Füllkrug kini sudah mencapai usia pesepakbola yang terbilang lanjut, terakhir menerima gaji besar yang kabarnya mencapai 4,5 juta euro per tahun - dan memang menjalani dua musim yang ingin dilupakan. Jika menggabungkan laga di level klub dan tim nasional, dalam dua tahun terakhir Füllkrug hanya mampu mencetak lima gol dari 52 penampilan.

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Bukan poin-poin yang membuat Füllkrug terlalu menarik di bursa transfer. Karena dia merasa jenis sepak bola di Serie A cukup cocok dengan permainannya, transfer permanen ke Italia tampak masuk akal. Spekulasi yang beredar soal calon klub barunya juga mengarah ke sana: Lazio dan Fiorentina disebut-sebut sempat melakukan pendekatan awal, sementara dengan Venezia Füllkrug kabarnya bahkan sudah sepakat untuk kontrak tiga tahun. Namun menurut Bild klub promosi Serie A itu menganggap biaya transfer yang diminta West Ham terlalu tinggi, sehingga Venezia kembali mengambil jarak.

Kembali ke Werder Bremen: Niclas Füllkrug mengandalkan efek romantisme

Lima juta euro menurut Skydipatok The Hammers sebagai harga untuk Füllkrug. Mungkin masih dalam jangkauan beberapa klub Bundesliga, yang disebut-sebut tetap memantau situasi sang nomor sembilan meski dua tahun terakhir berjalan sulit. Bertentangan dengan laporan media lain, Füllkrug belakangan tampaknya setidaknya masih cukup terintegrasi dalam latihan tim di West Ham, kondisi fisiknya juga baik. Hal itu tentu turut berperan dalam terwujudnya kepulangan romantis ke Bremen.

Menurut Sky untuk itu Füllkrug rela mengorbankan uang, karena Werder tidak bisa membayarnya dua juta euro per tahun yang masih akan dia terima di West Ham setelah degradasi. Namun, apakah SVW memang sangat membutuhkan seorang penyerang tengah? Bagaimanapun, dengan peserta Piala Dunia asal Swiss Cedric Itten sudah datang seorang striker dengan tipe serupa, yakni tipe penghancur, sementara di belakangnya ada dua talenta muda, rekrutan baru Kenny Quetant dan pemain binaan sendiri Salim Musah, yang menunggu kesempatan mereka. Tetapi: bagi pelatih Bremen Daniel Thioune, kabarnya skema dasar dengan dua penyerang murni juga menjadi opsi, yang membuat kepulangan Füllkrug pada akhirnya tetap tampak masuk akal.

Ekspektasi di sekitar Weserstadion jelas akan besar. Bisakah Füllkrug, di tempat dia sangat dicintai, tempat dia pernah mengangkat kariernya ke level baru, melakukannya lagi sekarang di usia 33 tahun? Dan mungkin di bawah pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp kembali memainkan peran di tim nasional pada masa mendatang?

Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan diberikan oleh beberapa bulan ke depan. Untuk saat ini, hanya satu hal yang pasti: di Bremen, Füllkrug memang pernah mencetak gol-golnya.