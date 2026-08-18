"Penyerang kelahiran Hannover itu telah mencetak gol di mana pun ia bermain," demikian kegembiraan West Ham United pada awal Agustus 2024 atas perekrutan Niclas Füllkrug. Tim Steidten, yang kini menjadi perencana skuad di 1. FC Köln, saat itu menjabat Direktur Teknik di West Ham dan sudah sangat mengenal Füllkrug dari masa kebersamaan mereka di Bremen, telah memboyong sang penyerang ke London.

Hampir tepat dua tahun kemudian, harus diakui: tidak di semua tempat yang pernah dibela Füllkrug, ia mencetak gol. Perhitungan pahit bagi klub tradisional Inggris yang terdegradasi ke divisi dua itu: setiap gol langka Füllkrug menelan biaya fantastis sebesar sembilan juta euro.

Biaya transfer sebesar 27 juta euro mengalir dari Inggris ke Dortmund pada 2024. Dan Füllkrug hanya mampu mencetak tiga gol dalam 29 penampilan untuk West Ham, dengan gol terakhirnya tercatat pada April 2025. Karena masa peminjamannya ke AC Milan pada paruh kedua musim lalu juga berakhir dengan kegagalan telak, Füllkrug tiba-tiba berada di titik nol. The Hammers sangat ingin melepasnya musim panas ini meski kontraknya berlaku hingga 2028, ia sama sekali tidak masuk dalam rencana, dan dalam daftar skuad resmi ia bahkan belakangan terdaftar tanpa nomor punggung. Nomor 11 miliknya sudah diambil rekan sesama penyerang, Taty Castellanos, saat Füllkrug dipinjamkan ke Milan.

Keterpurukan di jalur buntu di London kini membuka kemungkinan besar dari sudut pandang romantisme sepak bola: Füllkrug kembali ke Werder Bremen, dengan klub Bundesliga itu meminjamnya lebih dulu selama satu tahun. "Kami tahu bahwa dua tahun terakhir tidak sepenuhnya berjalan seperti yang ia bayangkan, tetapi kami yakin ia akan melanjutkan kariernya dengan sukses di Werder," kata Peter Niemeyer, kepala sepak bola profesional di SVW, dengan gembira. Di utara Jerman, tempat ia dahulu juga berkembang besar secara sepak bola, Füllkrug beberapa tahun lalu menjelma menjadi pemain tim nasional. Mampukah ia kembali mekar di sana, dan akhirnya lagi merasakan masa-masa yang lebih baik?

Pertanyaan lain yang belakangan kerap muncul seputar Füllkrug adalah: bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini? Füllkrug datang ke West Ham justru dari fase terbaik dalam kariernya dan merasa sangat siap untuk liga terbaik di dunia. Setelah akhirnya bisa terbebas dari cedera, Füllkrug lebih dulu membawa Werder kembali ke Bundesliga dan kemudian pada 2022/23 juga menjadi jaminan gol di kasta tertinggi Jerman. Ganjarannya adalah debut di tim nasional Jerman pada November 2022, dan tak lama setelah itu Füllkrug menjadi salah satu sedikit titik terang di tim DFB pada Piala Dunia yang mengecewakan di Qatar.

Niclas Füllkrug pada musim panas 2024: final Liga Champions bersama BVB, superjoker di tim DFB

Hingga musim panas 2024, sang penyerang terus menjadi sosok yang tak tergantikan dari skuad tim nasional, meyakinkan sebagai pembangkit suasana dan lewat rasio gol yang kuat, serta bersinar di Euro 2024 kandang sebagai joker penting. Pada musim sebelumnya, ia adalah striker nomor 1 Borussia Dortmund, tampil bersama BVB di final Liga Champions, dan mencetak gol-gol penting dalam perjalanan ke sana. Füllkrug yang terlambat matang, dan saat itu terhindar dari cedera, tampak masih memiliki beberapa tahun cerah di depannya.

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Kepergiannya dari Dortmund setelah hanya satu tahun memang cukup mengejutkan jika dilihat dari luar. Memang BVB pada 2024 mendatangkan pesaing besar dalam diri Serhou Guirassy, tetapi pelatih saat itu, Nuri Sahin, kabarnya ingin mempertahankan Füllkrug. Bagi petinggi Borussia, faktor ekonomi terutama menjadi alasan untuk tetap melepas pemain yang sudah 24 kali memperkuat tim nasional itu. West Ham pada akhirnya menawarkan 27 juta euro, atau sepuluh juta euro lebih banyak daripada yang mereka sendiri bayarkan ke Bremen 12 bulan sebelumnya. Keuntungan transfer yang dengan senang hati diterima.

Sebenarnya, menurut ekspektasi umum, gaya bermain Füllkrug yang tangguh secara fisik semestinya cocok dengan Premier League. Bahwa pada akhirnya ternyata tidak demikian, ia sendiri mengakuinya dalam wawancara dengan kicker pada Februari, dan menjelaskan bahwa di West Ham ia "jarang mendapat sentuhan bola di dalam dan sekitar kotak penalti". "Dan justru di situlah kekuatan utama saya."

Yang juga merupakan bagian dari kenyataannya adalah Füllkrug mengalami nasib buruk yang besar terkait cedera setelah pindah ke Premier League. Mula-mula tendon Achilles-nya bermasalah dan membuatnya absen selama berbulan-bulan, lalu hanya sebulan setelah comeback ia kembali terhenti akibat cedera paha. Menemukan ritme jelas mustahil dalam musim pertamanya bersama West Ham. Pada tahun keduanya semuanya seharusnya lebih baik, dan awalnya memang begitu. Setidaknya untuk tujuh pekan pertama yang bisa ia jalani tanpa cedera, meski sama sekali tidak meyakinkan. Setelah itu datang cedera berikutnya, sebelum pada pergantian tahun dari 2025 ke 2026 tanda-tanda perpisahan dalam waktu lama mulai terlihat.

Masa peminjaman Niclas Füllkrug ke Milan dimulai menjanjikan, tetapi kemudian mengecewakan

Füllkrug ingin memulai awal baru di liga lain, lingkungan lain. Memang ia menegaskan bahwa pandangan menuju Piala Dunia bukan faktor penentu untuk itu - tetapi sedikit banyak mimpi tampil di Piala Dunia tentu memainkan peran ketika ia bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman pada awal Januari.

"Saya merasa permainan di sini jauh lebih cocok buat saya daripada di Premier League," ujar Füllkrug setelah penampilan-penampilan pertamanya di Serie A. "The Fußballgott has arrived," tulis Milan di X, saat Füllkrug mencetak gol kemenangan 1-0 melawan Lecce hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti pada pertengahan Januari. "Tentu kami tahu betapa luar biasanya Füllkrug sebagai striker. Ia sudah membuktikannya di masa lalu. Ia membawa karakteristik ke tim kami yang sangat penting," puji pemberi assist Alexis Saelemaekers.

Di kalangan fans Milan, Füllkrug mendapat tempat istimewa karena ia mencetak gol emas melawan Lecce dengan jari kaki patah. "Saya orang Jerman, kami kuat, kami bisa menghadapi rasa sakit," katanya sambil tertawa, dan menegaskan: "Saya tidak ingin melewatkan satu pun pertandingan untuk AC Milan." Popularitasnya di San Siro pun melesat cepat, selain itu direktur olahraga DFB Rudi Völler pada akhir Januari juga memberi harapan soal tempat di skuad Piala Dunia: "Ia bermain jauh lebih banyak daripada di West Ham, dan itu juga menguntungkan kami," ujar Völler kepada Gazzetta dello Sport.

Hari ini kita tahu bahwa baik keikutsertaan Füllkrug di Piala Dunia maupun masa depan yang sukses di Milan tidak menjadi kenyataan. Gol ke gawang Lecce tetap menjadi satu-satunya golnya dengan jersey Milan, dan ia tak pernah keluar dari peran joker. Mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann tidak membawa Füllkrug ke Piala Dunia - dan Rossoneri tidak mengaktifkan opsi pembelian, meski nilainya kabarnya hanya sekitar lima juta euro.

Niclas Füllkrug mencari klub: situasinya rumit

Maka, untuk sementara ia harus kembali ke West Ham, tempat ia pada kenyataannya sebagian besar diabaikan. Dan pencarian klub baru pun tampaknya jelas tidak mudah bagi mantan harapan tim DFB itu.

Hal itu memang masuk akal, sebab Füllkrug kini telah mencapai usia pesepakbola yang tak lagi muda, terakhir menerima gaji besar yang kabarnya mencapai 4,5 juta euro per tahun - dan juga baru saja melewati dua musim yang ingin dilupakan. Jika menggabungkan laga di level klub dan tim nasional, Füllkrug hanya mencetak lima gol dalam 52 penampilan dalam dua tahun terakhir.

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Bukan poin-poin yang membuat Füllkrug terlalu menarik di bursa transfer. Karena ia merasa gaya sepak bola di Serie A cukup sesuai dengan permainannya, kepindahan permanen ke Italia tampak masuk akal. Itu juga tercermin dari spekulasi yang beredar mengenai calon klub barunya: Lazio Roma dan Fiorentina disebut-sebut sempat melakukan pendekatan awal, sementara dengan Venezia kabarnya Füllkrug bahkan sudah mencapai kesepakatan kontrak tiga tahun. Namun menurut Bild , klub promosi Serie A itu menilai biaya transfer yang diminta West Ham terlalu tinggi, sehingga Venezia kembali menjaga jarak.

Kembali ke Werder Bremen: Niclas Füllkrug mengandalkan efek romantisme

Lima juta euro menurut Sky adalah harga yang dipasang The Hammers untuk Füllkrug. Mungkin masih dalam jangkauan beberapa klub Bundesliga, yang disebut-sebut tetap memantau situasi sang nomor sembilan meski dua tahun terakhir berjalan sulit. Bertentangan dengan laporan media yang mengatakan sebaliknya, Füllkrug belakangan di West Ham kabarnya setidaknya sudah kembali terintegrasi dengan latihan tim dalam kadar yang cukup besar, dan kebugaran fisiknya baik. Itu pun tentu ikut berperan dalam terwujudnya kepulangan romantis ke Bremen.

Menurut Sky , demi itu Füllkrug rela mengorbankan uang, karena Werder tidak bisa membayarnya dua juta euro per tahun yang masih akan ia terima setelah degradasi bersama West Ham. Namun, apakah SVW memang sangat membutuhkan seorang penyerang tengah? Toh, mereka sudah mendatangkan peserta Piala Dunia asal Swiss Cedric Itten, penyerang dengan tipe serupa yang mengandalkan kekuatan fisik, sementara di belakangnya ada rekrutan baru Kenny Quetant dan pemain jebolan akademi Salim Musah, dua talenta muda yang menunggu kesempatan. Tetapi: pelatih Bremen Daniel Thioune kabarnya juga mempertimbangkan formasi dengan dua striker murni, yang membuat kembalinya Füllkrug akhirnya tetap tampak masuk akal.

Ekspektasi di sekitar Weserstadion jelas akan besar. Bisakah Füllkrug, di tempat ia begitu dicintai, tempat ia pernah mengangkat kariernya ke level baru, melakukannya sekali lagi pada usia 33 tahun? Dan mungkin di bawah pelatih baru tim nasional Jürgen Klopp, kembali memainkan peran di tim nasional pada masa depan?

Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Untuk sementara, hanya satu hal yang pasti: di Bremen, Füllkrug setidaknya pernah mencetak gol-golnya.