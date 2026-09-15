Disebutkan bahwa Klopp akan mencoret kiper TSG Hoffenheim dari skuadnya saat pengumuman pada Kamis. Disebutkan, penerus Julian Nagelsmann (39) itu tampaknya ingin "merombak total hierarki lama".

Dalam hierarki itu, Baumann sempat menjadi nomor satu hingga sesaat sebelum Piala Dunia yang berantakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia tampil dalam laga-laga kualifikasi Piala Dunia setelah cedera yang dialami Marc-Andre ter Stegen (34) dan tampil meyakinkan. Meski begitu, Nagelsmann memutuskan untuk berbalik arah menjelang putaran final dan memanggil kembali kiper Bayern Manuel Neuer (40) dari masa pensiunnya di tim nasional Jerman. Baumann, yang telah mencatatkan 13 penampilan internasional, berangkat ke Piala Dunia sebagai pelapis utama Neuer.

Pada akhir pekan, pemain veteran itu mengonfirmasi di sela-sela laga Bundesliga TSG melawan VfB Stuttgart (2-1) bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Klopp: "Ya, saya sempat berhubungan dengannya. Selebihnya akan dia sampaikan pada Kamis." Namun, ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh: "Biar dia yang menjelaskan nanti."

Timnas Jerman: Kiper mana yang akan dipanggil Jürgen Klopp?

Bild juga melaporkan bahwa ter Stegen memiliki peluang terbesar untuk menjadi kiper utama baru tim nasional. Pada musim panas ini, ia pindah dengan status pinjaman dari Barcelona ke raksasa Belanda Ajax Amsterdam dan tampil reguler di sana, meski tidak selalu bermain tanpa kesalahan.

Pemegang rekor penampilan terbanyak timnas Jerman, Lothar Matthäus (65), juga memperkirakan dalam kolomnya di Sky-Kolom bahwa ter Stegen punya peluang bagus untuk mengisi posisi di bawah mistar. Ia berasumsi, "bahwa dia pasti akan masuk skuad. Jika dia terus menunjukkan performanya di Amsterdam, dia adalah kandidat untuk menjadi nomor satu di bawah mistar gawang Jerman."

Di belakang ter Stegen, menurut Bild, Jonas Urbig (23, Bayern) dan Alexander Nübel (29, Besiktas Istanbul) punya peluang bagus untuk menjadi pelapis. Finn Dahmen (28, Augsburg) juga berpeluang mendapat tempat di skuad Klopp.



