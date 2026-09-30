David Kogan, Ketua Badan Pengatur Independen Sepakbola Inggris (IFR), melayangkan peringatan kepada Manchester City, menegaskan bahwa badan tersebut memiliki kewenangan yang memungkinkannya memeriksa kelayakan para pemilik klub, direktur, serta pejabat eksekutifnya, menyusul putusan bersalah yang dijatuhkan kepada klub atas 115 pelanggaran finansial.

Kogan menjelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh komisi independen tersebut memunculkan "pertanyaan-pertanyaan yang sangat serius", seraya menegaskan bahwa badan itu dapat menggunakan kewenangannya apabila muncul bukti-bukti jelas adanya pelanggaran dari pihak individu, sejalan dengan misinya melindungi keberlanjutan, integritas, dan keselamatan sepakbola Inggris.

Kogan mengatakan dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Spanyol "Marca": "Putusan komisi independen ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat serius. Kami memiliki kewenangan untuk memeriksa kelayakan para pemilik klub, direktur, serta pejabat eksekutifnya, dan kami akan menggunakan kewenangan ini ketika hal itu memang tepat, demi kepentingan melindungi keberlanjutan, integritas, dan keselamatan sepakbola Inggris, jika terdapat bukti-bukti jelas adanya praktik buruk dari pihak individu."

Ia menambahkan: "Hal ini mencakup mempertimbangkan apa yang telah diselidiki oleh Liga Primer Inggris. Namun demikian, mengingat proses antara Manchester City dan Liga Primer Inggris masih berlangsung, kami akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Kami berharap perkara ini dapat segera diselesaikan demi para suporter."

Badan Pengatur Independen Sepakbola Inggris didirikan menyusul pengumuman proyek Liga Super Eropa, dengan tujuan turut mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang. Misinya adalah melindungi sepakbola Inggris, dan di antara kewenangannya adalah memeriksa perilaku para pemilik klub serta kondisi finansial mereka, untuk memastikan mereka tidak menjadi ancaman bagi integritas kompetisi.

Manchester City tetap bersikeras tidak bersalah

Manchester City memiliki tenggat hingga Jumat mendatang untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut, sementara klub masih tetap bersikeras atas ketidakbersalahannya, dengan menegaskan bahwa mereka memiliki bukti-bukti kuat yang membuktikan posisi mereka.

Direktur eksekutif klub, Ferran Soriano, sebelumnya menggambarkan keseluruhan kasus ini sebagai kasus yang dibangun di atas "tuduhan palsu", serta menuding Liga Primer Inggris bersandar pada "teori-teori konspirasi".

Sikap badan pengatur tersebut muncul di saat proses hukum antara Manchester City dan Liga Primer Inggris masih berlangsung, yang berarti setiap langkah potensial dari badan itu terkait kelayakan para pejabat atau pemilik klub akan bergantung pada perkembangan dan hasil akhir dari kasus ini.