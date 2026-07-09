Setelah dipastikan bahwa Sibari tidak akan bermain... Susunan pemain yang diperkirakan untuk pertandingan Maroko melawan Prancis

Pertarungan antara tim nasional Prancis dan Maroko di Piala Dunia akan terulang kembali, saat keduanya bertanding pada Kamis malam ini di kota Boston dalam babak perempat final Piala Dunia 2026, sebagai ulangan salah satu pertandingan paling menonjol di ajang Qatar 2022.

Kedua tim kembali berhadapan empat tahun setelah pertemuan ikonik mereka di semifinal Piala Dunia Qatar, yang berakhir dengan kemenangan Prancis dan lolosnya mereka ke final—pertandingan yang masih terngiang di benak para penggemar Maroko, terutama mengingat kontroversi wasit yang mengiringinya.

Timnas Prancis memasuki pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah mengalahkan Paraguay di babak 16 besar melalui gol tunggal yang dicetak Kylian Mbappé dari tendangan penalti, sehingga melanjutkan perjalanannya di turnamen ini sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memperebutkan gelar juara.

Di sisi lain, timnas Maroko berharap dapat melanjutkan perjalanan bersejarahnya dan mencapai semifinal untuk kedua kalinya berturut-turut, dengan mengandalkan sekelompok pemain muda yang telah menampilkan performa mengesankan sejak awal turnamen.

Pertandingan ini diwarnai oleh suasana kontroversi, setelah media Maroko kembali mengangkat isu keputusan wasit dalam pertandingan antara kedua tim selama Piala Dunia 2022, bersamaan dengan penunjukan tim wasit yang seluruhnya berasal dari Argentina untuk memimpin pertandingan, baik di lapangan maupun melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR), sebuah keputusan yang memicu perdebatan luas menjelang pertandingan.

Pertandingan ini juga akan menjadi ajang pertemuan khusus antara Kylian Mbappé dan Achraf Hakimi, dua sahabat karib dan mantan rekan setim di Paris Saint-Germain, yang masing-masing memimpin timnas negaranya sebagai salah satu bintang utama dan kapten di lapangan.

Para penggemar menantikan pertarungan taktis yang sengit, mengingat Prancis mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik dalam serangan balik, sementara Maroko memiliki lini tengah yang unggul dalam penguasaan bola dan pengendalian ritme permainan.

Absennya Saibari

Sementara itu, Mohamed Wahbi, pelatih timnas Maroko, menegaskan dalam konferensi pers bahwa Ismail Saibari, pencetak gol terbanyak tim, tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Prancis karena belum siap.

Ia mengatakan, “Kecuali Saibari, semua pemain siap. Pertandingan ini datang terlalu cepat setelah ia mengalami cedera, dan kami harus memilih pemain yang 100% siap. Saya berharap Saibari bisa bergabung kembali dengan kami di sisa pertandingan.”

Sibari absen dari sesi latihan tim Atlas Blacks kemarin, Rabu, setelah mengalami cedera saat pertandingan melawan Kanada, di mana ia meninggalkan lapangan pada menit ke-22 dan digantikan oleh rekan setimnya, Sufyan Rahimi.

Berikut ini susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan oleh kedua tim dalam pertandingan tersebut, menurut surat kabar Spanyol “Marca”.

Susunan pemain yang diperkirakan untuk Prancis

Penjaga gawang: Mike Maignan.

Barisan pertahanan: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Luka Dini.

Lini tengah: Mano Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olis, Bradley Barcola.

Lini depan: Kylian Mbappé.

Susunan pemain yang diperkirakan untuk Maroko

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Barisan pertahanan: Achraf Hakimi, Issa Diop, Shadi Riad, Nasser Mazraoui.

Lini tengah: Nael El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Ibrahim Diaz, Bilal El Khannous.

Lini serang: Sofyan Rahimi.