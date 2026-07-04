Setelah dipancing... Bintang Spanyol: Saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikan Ronaldo

Onai Simón, kiper tim nasional Spanyol, berbicara mengenai kemampuan Cristiano Ronaldo, kapten tim Portugal, menjelang pertemuan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia, lusa Senin.

“Apakah kalian punya strategi khusus untuk menghentikan Cristiano?” kata Simón dalam pernyataan yang dimuat surat kabar AS. “Ronaldo saat ini tidak seperti 6 atau 7 tahun lalu saat masih di Real Madrid atau pada masa-masa terbaiknya.”

Ia menambahkan, “Namun, kami harus menjauhkan Ronaldo sejauh mungkin dari kotak penalti. Di final Liga Bangsa-Bangsa, hanya satu bola yang sampai kepadanya di dalam kotak penalti dan ia langsung mencetaknya. Ia masih memiliki hasrat mencetak gol yang patut dikagumi, dan setiap tim pasti menginginkan pemain dengan mentalitas seperti itu.”

Dia menekankan, “Saya tidak berpikir ini mungkin penampilan terakhir Cristiano Ronaldo; yang terpenting adalah fokus pada pertandingan. Itulah kuncinya.”

Dia menjelaskan, “Ronaldo tahu cara menemukan solusi sendiri di dalam kotak penalti, serta cara menciptakan ruang bagi dirinya sendiri dan mencapai bola. Saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya, karena pengalamannya yang luas membuatnya benar-benar memahami apa yang harus dilakukannya dan bagaimana bergerak.”

Dia menambahkan, “Jika Ronaldo masuk ke kotak penalti, dia menjadi sangat menentukan. Dia suka berposisi di titik penalti, dan juga suka bergerak ke tiang dekat. Dia membaca situasi ini dengan sangat baik, jadi kita harus menjauhkannya sejauh mungkin dari area kita.”