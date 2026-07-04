Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah dipancing... Bintang Spanyol: Saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikan Ronaldo

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
C. Ronaldo
U. Simon
Portugal
Spanyol

Ronaldo saat ini tidak lagi seperti 6 atau 7 tahun yang lalu saat masih di Real Madrid atau pada masa-masa terbaiknya

Onai Simón, kiper tim nasional Spanyol, berbicara mengenai kemampuan Cristiano Ronaldo, kapten tim Portugal, menjelang pertemuan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia, lusa Senin.

“Apakah kalian punya strategi khusus untuk menghentikan Cristiano?” kata Simón dalam pernyataan yang dimuat surat kabar AS. “Ronaldo saat ini tidak seperti 6 atau 7 tahun lalu saat masih di Real Madrid atau pada masa-masa terbaiknya.”

Ia menambahkan, “Namun, kami harus menjauhkan Ronaldo sejauh mungkin dari kotak penalti. Di final Liga Bangsa-Bangsa, hanya satu bola yang sampai kepadanya di dalam kotak penalti dan ia langsung mencetaknya. Ia masih memiliki hasrat mencetak gol yang patut dikagumi, dan setiap tim pasti menginginkan pemain dengan mentalitas seperti itu.”

Dia menekankan, “Saya tidak berpikir ini mungkin penampilan terakhir Cristiano Ronaldo; yang terpenting adalah fokus pada pertandingan. Itulah kuncinya.”

Dia menjelaskan, “Ronaldo tahu cara menemukan solusi sendiri di dalam kotak penalti, serta cara menciptakan ruang bagi dirinya sendiri dan mencapai bola. Saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya, karena pengalamannya yang luas membuatnya benar-benar memahami apa yang harus dilakukannya dan bagaimana bergerak.”

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Spain crest
Spain
ESP

Dia menambahkan, “Jika Ronaldo masuk ke kotak penalti, dia menjadi sangat menentukan. Dia suka berposisi di titik penalti, dan juga suka bergerak ke tiang dekat. Dia membaca situasi ini dengan sangat baik, jadi kita harus menjauhkannya sejauh mungkin dari area kita.”

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google