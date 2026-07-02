Setelah dilantik sebagai presiden Barcelona... Laporta menerima pesan tak terduga dari musuh bebuyutannya, Victor Font

Victor Font, calon dalam pemilihan presiden FC Barcelona yang digelar pada 15 Maret lalu, mengirimkan pesan kepada Juan Laporta, setelah Laporta dilantik sebagai presiden baru klub tersebut pada Rabu kemarin.

Juan Laporta kembali menjabat sebagai presiden Barcelona pada hari Rabu kemarin, menandai dimulainya masa jabatan keempatnya memimpin klub tersebut, setelah upacara pelantikan yang digelar di Aula Auditori 1899 yang dipadati hadirin, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dari dunia politik dan olahraga, serta tokoh-tokoh terkemuka dari FC Barcelona.

Font mengatakan, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Saya mengucapkan selamat kepada Juan Laporta atas masa jabatannya yang dimulai hari ini, di fase yang menentukan bagi masa depan klub: menyelesaikan dan membiayai renovasi Stadion Camp Nou, mencapai keberlanjutan ekonomi, memperkuat struktur sosial dan kelembagaan, serta merancang proyek olahraga yang memungkinkan kami memenangkan Liga Champions sekali lagi dan bersaing untuk meraih sebanyak mungkin gelar di semua kategori.”

Ia menutup dengan mengatakan: “Dari sisi institusional kami, kami siap sepenuhnya untuk membantu presiden dan dewan direksi dengan segala kemampuan kami. Pada saat yang sama, kami akan memastikan, sebagaimana yang selalu Anda kenal dari kami, untuk melindungi kepentingan klub. Hidup Barcelona, hidup Catalunya!”

Perlu dicatat bahwa surat tersebut merupakan kejutan besar, terutama karena Font dikenal sebagai pesaing utama dan pengkritik paling keras terhadap kebijakan Presiden Juan Laporta.