Setelah dikaitkan dengan Milan, Benatia umumkan langkah mengejutkan bersama Samir Nasri

Pemain asal Maroko, Mehdi Benatia, mengambil langkah yang tampak mengejutkan di tengah tawaran-tawaran yang ia terima dalam beberapa waktu terakhir.

Benatia, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat olahraga lalu direktur olahraga di Olympique Marseille, meninggalkan posisinya pada Mei lalu, di akhir musim yang sangat bergejolak bersama tim.





Sejak saat itu, mantan bek tengah ini bekerja sebagai analis olahraga di saluran Canal+, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk menjalani proyek baru di dunia sepakbola.

Sejumlah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Benatia guna mengisi jabatan direktur olahraga klub Italia tersebut.

Namun menurut situs "Foot Mercato", sebuah program olahraga sepakbola baru dijadwalkan diluncurkan dalam beberapa pekan mendatang, dengan Benatia turut membawakannya.

Dua mantan pemain, Samir Nasri dan Mehdi Benatia, yang memiliki popularitas luas di media, bersama jurnalis Walid Acherchour, mengunggah cuplikan promosi untuk sebuah program berjudul "Les Affranchis" di akun media sosial mereka.

Program ini akan ditayangkan di platform YouTube, dan rincian lebih lanjut mengenai format program serta frekuensi penayangannya akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, namun seluruh indikasi menunjukkan bahwa program ini akan memuat analisis mendalam dan komentar-komentar yang pedas.



