Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, menciptakan salah satu kejutan terbesar saat mengumumkan skuad Timnas Inggris yang akan berlaga di putaran final Piala Dunia, dengan mencoret bintang Chelsea, Cole Palmer, sehingga ia bergabung dengan daftar pemain ternama lainnya yang absen, seperti Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, dan Harry Maguire.

Keputusan ini memicu perdebatan luas di kalangan pecinta sepak bola Inggris, terutama terkait bintang The Blues, Palmer, yang sempat menempati peringkat kedelapan dalam ajang Ballon d’Or terakhir. Ia memilih diam selama beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya angkat bicara pada hari Jumat ini untuk menanggapi kekecewaan tersebut dengan sikap filosofis, seraya berkata: "Saya akan bersantai musim panas ini, dan beristirahat untuk pertama kalinya dalam tiga atau empat tahun terakhir, sebelum kembali melakukan apa yang saya sukai."

Dalam wawancara dengan platform media Inggris “i-D”, Palmer menunjukkan pemahaman terhadap keputusan manajernya dengan menyatakan: “Musim ini memang bukan yang terbaik, tapi itulah kenyataannya. Saya tidak akan terlalu memikirkan keputusan yang tidak bisa diubah, dan saya berharap para pemain muda bisa melaju sejauh mungkin di turnamen ini.”

Pernyataan ini muncul saat timnas Inggris telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pertamanya, sehingga berada di ambang lolos ke babak 32 besar, sambil menanti pertandingan berikutnya melawan timnas Panama. Meskipun Palmer kemungkinan besar akan menonton dari depan layar televisi, ia belum secara tegas memastikan akan menyaksikan pertandingan tersebut, dan hanya berkomentar singkat: “Jika saya tidak punya rencana lain, ya, saya akan menonton pertandingan-pertandingannya.”