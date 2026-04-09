Setelah Dick Advocaat, Feyenoord kembali mendatangkan nama terkenal untuk memperkuat tim pelatih

Casper van Eijck kembali ke Feyenoord untuk mendukung tim medis. Hal itu dilaporkan oleh sumber terpercaya kepada 1908.nl.

Feyenoord sedang menjalani musim yang sulit, meskipun masih berada di posisi kedua di VriendenLoterij Eredivisie. Bulan lalu diumumkan bahwa Dick Advocaat ditunjuk sebagai penasihat, untuk mendampingi pelatih Robin van Persie hingga akhir musim.

Kini, Van Eijck (69) juga akan mendukung tim asal Rotterdam tersebut. Harapannya, ia dapat membantu staf medis Feyenoord menghentikan gelombang cedera yang melanda.

Sepanjang musim ini, Feyenoord memang telah dilanda banyak cedera. Saat ini, di antara pemain yang cedera antara lain Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal, dan Anis Hadj Moussa.

Van Eijck bukanlah sosok asing bagi Feyenoord. Antara tahun 2010 dan 2021, ia pernah menjabat sebagai dokter klub di sana. Ia akhirnya berhenti dari posisi tersebut untuk sepenuhnya fokus pada penelitiannya mengenai kanker pankreas.

Pada awal 2024, Van Eijck mulai bekerja di Curaçao bersama, antara lain, Advocaat. Advocaat menjadi pelatih kepala, sedangkan Van Eijck menjadi dokter tim nasional. Pada Februari tahun ini, Advocaat mundur karena alasan pribadi. Van Eijck pun ikut mengundurkan diri.

Sama seperti Advocaat, peran Van Eijck di Feyenoord terutama bersifat pendukung. Artinya, ia tidak akan sepenuhnya bergabung dengan staf medis dan kemungkinan besar juga tidak akan duduk di bangku cadangan.