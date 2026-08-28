Barcelona telah menetapkan sikap akhir mereka terkait masa depan penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, di mana klub tetap berpegang pada peta jalan yang telah ditentukan untuk sang pemain tanpa perubahan apa pun.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyatakan: "Meski Hamza tidak bermain semenit pun sepanjang dua pekan pertama Liga Spanyol, kepercayaan klub Catalan dan tim pelatih terhadap sang pemain tampak mutlak".

Surat kabar itu menuturkan bahwa penyerang berusia 18 tahun tersebut, yang menunjukkan seluruh potensinya selama musim panas hingga menjadi pencetak gol terbanyak tim pada periode persiapan, masih mendapatkan penghargaan penuh dari pelatih Hans Flick, yang menganggapnya sebagai opsi menarik sebagai pilihan cadangan di lini serang tim utama.

Sang pemain menunjukkan perkembangan kualitatif yang mencolok pada level fisik, di mana selain menjadi penyerang murni yang memiliki postur tubuh bagus, ditambahkan pula program kerja fisik khusus yang mulai menunjukkan hasil nyata melalui perkembangan yang mencolok pada bagian tubuh atas dan bawahnya.

Keikutsertaan sang pemain bersama timnas senior Mesir pada ajang Piala Dunia lalu turut berkontribusi pada perkembangan ini, di mana ia bermain di menit-menit akhir pada sebagian besar pertandingan, sehingga mempercepat kematangan kompetitifnya dan membuat Flick memiliki seorang pemain yang siap untuk level elite, meski klub menyadari kebutuhannya untuk melalui tahapan-tahapan lain dalam pembentukannya.

Menurut informasi yang diperoleh "Sport", niat kuat manajemen Barcelona mengarah pada mempertahankan sang penyerang dengan seragam "Barcelona Atletic" yang mendaftarkannya pada awal musim dengan nomor 29, di mana langkah ini bertujuan sejak hari pertama untuk memastikan Hamza mendapatkan ritme pertandingan seandainya ia tidak bermain bersama tim utama.

Barcelona menyadari bahwa akan ada periode-periode sepanjang musim yang menyaksikan menurunnya persentase keikutsertaannya di bawah kepemimpinan Flick, karena itu klub memandang keberadaannya bersama tim yang diasuh pelatih Juliano Belletti sebagai opsi ideal agar proses perkembangan pemain berusia 18 tahun itu tidak terhenti.

Dalam konteks yang berkaitan, surat kabar tersebut menegaskan informasi terbaru yang menyebutkan bahwa klub saat ini tengah berupaya memperpanjang kontrak pemain Mesir itu.

Kontrak yang ditandatangani Hamza saat bergabung dengan tim junior kini menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan situasinya saat ini, di mana manajemen Catalan berencana memberinya kenaikan gaji yang sepadan dengan perannya yang baru, di samping menaikkan nilai klausul penalti secara signifikan, yang saat ini mencapai 15 juta euro, untuk menghindari godaan dari klub-klub luar.



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