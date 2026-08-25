Seperti dilaporkan kicker, setelah melewatkan laga kompetitif pembuka melawan BVB di Franz-Beckenbauer-Supercup (2-1), Musiala juga akan absen pada start Bundesliga Jumat malam mendatang. Dengan demikian, pemain berusia 23 tahun itu tidak akan masuk skuad saat menghadapi VfB Stuttgart. Sementara itu, Bild melaporkan bahwa comeback setidaknya pada pekan ke-2 melawan FC Schalke 04 masih memungkinkan.





Musiala sempat kolaps dalam dua laga uji coba beruntun melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim, dan setelah itu mengungkapkan kepada publik bahwa ia menderita apa yang disebut sebagai absans.

"Epilepsi absans muncul di bagian yang disebut talamus, otak antara yang mengendalikan kesadaran. Siapa pun yang mengalami disfungsi di sini terkadang tiba-tiba tidak lagi bisa diajak berkomunikasi," jelas ahli saraf Dr. Regina Becker dari Neurozentrum München Schwabing kepada SPOX mengenai penyakit yang diderita Musiala: "Otak masuk ke dalam kondisi luar biasa, neuron-neuron menembak tanpa kendali dan komunikasi antara talamus dan apa yang disebut korteks serebral, tempat kita menyadari berbagai hal secara sadar, terputus. Pasien tidak lagi menyadari lingkungan di sekitarnya, menatap kosong ke depan atau bahkan terjatuh seperti dalam kasus Musiala. Bagi orang luar, pasien sering tampak seperti membeku."

FC Bayern sudah mengetahui penyakit Jamal Musiala

Musiala disebut sudah cukup lama menderita disfungsi neuronal tersebut. Hal itu dikonfirmasi direktur olahraga Max Eberl, yang menegaskan bahwa klub dan juga rekan-rekan setim Musiala selalu mengetahui hal tersebut. Insiden mengkhawatirkan dalam laga-laga uji coba itu merupakan hasil dari perubahan dalam pengobatan. Agar adaptasi ini kini bisa berlangsung tanpa insiden lebih lanjut, Musiala untuk sementara dikeluarkan dari latihan tim dan aktivitas pertandingan sebelum Supercup melawan BVB.

"Ini hanya soal agar dia menjalani adaptasi itu tanpa tekanan, tanpa kami melakukan sesuatu tambahan. Hanya itu alasannya," kata pelatih Vincent Kompany Jumat lalu. Selain itu, ia juga mengumumkan: "Kami tahu bagaimana harus menanganinya. Dia akan berlatih secara individual pekan ini."

Pada saat yang sama, Eberl berupaya memberi sinyal aman saat ditanya apakah Musiala kini akan absen lebih lama. "Risikonya sudah diminimalkan. Tidak ada risiko di dunia ini yang bisa sepenuhnya dikesampingkan," kata Eberl. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Musiala berada "di jalur yang baik" dan klub sudah memiliki banyak pengalaman dalam mendampingi persoalan ini.

Getty Images

Kompany menyebut Jamal Musiala mengalami "kemajuan besar"

Bagi Musiala, kemunduran kesehatan yang kembali terjadi ini datang di saat yang tidak tepat. Pada musim lalu, superstar itu masih jauh dari level performa terbaiknya di Piala Dunia Antarklub akibat dampak lanjutan dari cedera fibula dan pergelangan kaki yang parah, dan ia juga tidak bisa menampilkan seluruh potensinya di lapangan pada Piala Dunia dengan seragam DFB. Kini, semuanya seharusnya menjadi lebih baik dengan dimulainya musim baru. Namun, untuk saat ini pemain luar biasa itu tampaknya masih harus bersabar lebih lama.

Meski begitu, Kompany memberi isyarat bahwa setelah comeback dalam waktu dekat, Musiala bisa diharapkan kembali dalam kondisi puncak dan telah menemukan lagi "magis"-nya. "Saya tahu bahwa dia membuat kemajuan besar pada musim panas ini. Lihat saja menit bermain yang dia dapatkan. Dia melakukan hal-hal yang bukan hanya berada di level yang sama dengan pemain-pemain terbaik kami, melainkan satu tingkat lebih tinggi. Seperti itulah Jamal yang belum kami lihat lagi sejak cederanya melawan Paris," puji pria Belgia itu.

Getty Images



