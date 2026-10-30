Bintang Maroko, Achraf Hakimi, menempati peringkat ke-13 dalam daftar Ballon d'Or 2026, yang detailnya diungkap oleh majalah Prancis "France Football" pada Jumat malam ini.
Hakimi, bek Paris Saint-Germain, meraih 65 poin dalam perebutan Ballon d'Or, yang dipuncaki oleh pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, dengan koleksi 1.055 poin.
Kane memuncaki daftar tersebut setelah musim yang luar biasa, di mana ia mencetak 73 gol bersama klub dan timnas, sementara Mbappe bersinar bersama Real Madrid, dan Yamal terus menegaskan posisinya di antara bakat-bakat paling menonjol dalam sepak bola dunia.
Kvaratskhelia juga memainkan peran penting dalam gelar Liga Champions Eropa Paris Saint-Germain, sementara Haaland terus bersinar bersama Manchester City, dan Olise tampil memukau bersama Bayern Munich.
Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, yang masing-masing memilih 10 pemain terbaik, berdasarkan sistem yang memberikan 15 poin kepada peraih posisi pertama, lalu 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.
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Berikut urutan para pemain dan poin mereka dalam pemungutan suara:
- Harry Kane (Bayern Munich): 1.055 poin.
- Kylian Mbappe (Real Madrid): 1.027 poin.
- Lamine Yamal (Barcelona): 881 poin.
- Rodri (Manchester City dan Barcelona): 726 poin.
- Lionel Messi (Inter Miami): 612 poin.
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 541 poin.
- Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain): 418 poin.
- Erling Haaland (Manchester City): 378 poin.
- Michael Olise (Bayern Munich): 296 poin.
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain): 201 poin.
- Jude Bellingham (Real Madrid): 107 poin.
- Pau Cubarsi (Barcelona): 101 poin.
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain): 65 poin.
- Vitinha (Paris Saint-Germain): 59 poin.
- Declan Rice (Arsenal): 57 poin.
- Ferran Torres (Barcelona): 44 poin.
- Vinicius Junior (Real Madrid): 26 poin.
- Marc Cucurella (Real Madrid): 16 poin.
- Joao Neves (Paris Saint-Germain): 15 poin.
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain): 12 poin.
- Gabriel (Arsenal): 11 poin.
- Lautaro Martinez (Inter Milan): 11 poin.
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain): 8 poin.
- Luis Diaz (Bayern Munich): 8 poin.
- Marquinhos (Paris Saint-Germain): 7 poin.
- Dayot Upamecano (Bayern Munich): 5 poin.
- Bruno Fernandes (Manchester United): 5 poin.
- Julian Quinones (Al-Qadsiah Saudi): 4 poin.
- Sadio Mane (Al-Nassr Saudi) dan William Saliba (Arsenal): dua poin masing-masing.