Bintang Maroko, Achraf Hakimi, menempati peringkat ke-13 dalam daftar Ballon d'Or 2026, yang detailnya diungkap oleh majalah Prancis "France Football" pada Jumat malam ini.

Hakimi, bek Paris Saint-Germain, meraih 65 poin dalam perebutan Ballon d'Or, yang dipuncaki oleh pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, dengan koleksi 1.055 poin.

Kane memuncaki daftar tersebut setelah musim yang luar biasa, di mana ia mencetak 73 gol bersama klub dan timnas, sementara Mbappe bersinar bersama Real Madrid, dan Yamal terus menegaskan posisinya di antara bakat-bakat paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Kvaratskhelia juga memainkan peran penting dalam gelar Liga Champions Eropa Paris Saint-Germain, sementara Haaland terus bersinar bersama Manchester City, dan Olise tampil memukau bersama Bayern Munich.

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Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, yang masing-masing memilih 10 pemain terbaik, berdasarkan sistem yang memberikan 15 poin kepada peraih posisi pertama, lalu 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.

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Berikut urutan para pemain dan poin mereka dalam pemungutan suara: