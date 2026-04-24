Setelah Dennis te Kloese, nama terkenal lainnya juga kemungkinan akan hengkang dari Feyenoord

Feyenoord tidak menutup kemungkinan bahwa asisten pelatih René Hake, meskipun kontraknya masih berlaku, sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya di De Kuip. Hal itu ditulis oleh pengamat klub Mikos Gouka pada hari Jumat di Algemeen Dagblad.

Pada hari Kamis, surat kabar pagi tersebut menjadi yang pertama memberitakan bahwa Te Kloese akan meninggalkan Feyenoord setelah musim ini berakhir. Dalam analisis mendalamnya, Gouka menyoroti situasi yang terjadi di Rotterdam-Zuid.

Feyenoord tidak hanya sedang mencari arah di tingkat manajemen, tetapi organisasi ini juga mulai runtuh secara menyeluruh. Pascal Bosschaart, pelatih tim junior tingkat tertinggi, juga akan mengundurkan diri.

“Di De Kuip, mereka juga tidak menutup kemungkinan bahwa René Hake, tangan kanan Robin van Persie, akan segera kembali menjadi pelatih kepala di tempat lain,” kata Gouka.

Hake didatangkan tahun lalu sebagai asisten pelatih saat Van Persie ditunjuk. Sebelumnya, pria asal Drenthe ini pernah menjadi pelatih kepala di FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht, dan Go Ahead Eagles.

Musim lalu, Hake sempat terikat kontrak singkat dengan Manchester United, di mana ia mendukung Erik ten Hag. Setelah pemecatan sahabat sepak bolanya yang dihormati itu, ia pun segera hengkang dari Old Trafford.

Diketahui bahwa Hake memiliki reputasi yang baik di beberapa klub dari VriendenLoterij Eredivisie. Mengenai hubungan pribadinya dengan Van Persie, beberapa laporan yang kurang menyenangkan muncul musim ini.