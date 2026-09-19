Setelah debut melawan Bayern Munich: Apakah DFB akan kehilangan talenta top berikutnya?

Menurut informasi dari Bild, federasi sepak bola Kroasia tengah berupaya keras membujuk pemain 19 tahun itu, yang berkat akar keluarganya berhak membela Jerman maupun Kroasia.

Vozar sejauh ini belum pernah membela tim nasional mana pun di level junior. Gelandang bertahan itu juga belum menjalani laga internasional senior, sehingga Vozar bebas memilih antara Kroasia dan Jerman. Laporan tersebut tidak mengungkap apakah sudah ada kontak dengan DFB.

Sangat mungkin federasi itu akan segera turun tangan jika kurva perkembangan Vozar terus menanjak. Setelah menjalani debut profesionalnya melawan FC Bayern Munchen pada pekan ke-2 Bundesliga, Schale 04 memperpanjang kontraknya pada Kamis lalu hingga 2029. Pada musim panas, gelandang nomor enam itu juga dikabarkan sempat menerima beberapa pendekatan dari 2. Bundesliga.

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Talenta mana saja yang belakangan lepas dari genggaman DFB?

Namun, dalam beberapa waktu terakhir DFB memang sudah cukup sering kalah dalam persaingan mendapatkan pemain berkewarganegaraan ganda. Baru-baru ini rekan setim Vozar, Soufiane El-Faouzi, memilih Maroko, yang bahkan disebut sebagai kandidat untuk masuk skuad pertama Jürgen Klopp. Contoh menonjol lainnya adalah Can Uzun dan Kenan Yildiz, yang kini sudah mencatatkan beberapa penampilan untuk tim nasional Turki.

Paris Brunner, yang pada Jumat untuk pertama kalinya dipanggil ke timnas U21 Jerman, juga bisa saja dalam jangka panjang berpaling dari DFB. Sebab, menurut pengakuan mereka sendiri, RD Kongo sedang berusaha membujuk penyerang muda itu. "Kami mendatangi orang tuanya untuk berbicara. Tetapi kami tidak akan menekannya," kata pelatih tim nasional Sebastien Desabre dalam sebuah konferensi pers. Namun, ia mengisyaratkan bahwa Brunner tidak akan mengambil keputusan ini dengan mudah: "Dia punya ikatan dengan Kongo sama seperti dengan Jerman. Dia akan mengambil waktu untuk berpikir, lalu pada November nanti kita akan melihat ke mana arahnya."

Kendati demikian, DFB tampaknya telah memenangi persaingan untuk mendapatkan Noahkai Banks (FC Augsburg) dan Louey Ben Farhat (Karlsruher SC). "Saya sangat senang kami bisa menunjukkan kepada mereka jalan bersama Jerman dan mereka menyetujuinya," kata pelatih U21 Antonio Di Salvo kepada The Athletic. Banks sebelumnya gencar didekati Amerika Serikat, sedangkan Ben Farhat bahkan sudah memainkan dua pertandingan untuk tim senior Tunisia. Namun, pemain 19 tahun itu masih boleh berganti federasi karena pertandingan tersebut bukan laga kompetitif.