Paolo Maldini, direktur teknik Federasi Sepak Bola Italia, tengah bernegosiasi dengan nama baru untuk memimpin kursi kepelatihan Azzurri.

Proses pencarian pelatih baru untuk timnas Italia terus berlanjut setelah Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola menolak tugas tersebut, sementara pencalonan Andrea Pirlo pupus akibat kontroversi yang muncul seputar posisinya sebagai duta sebuah merek dagang milik situs taruhan Rusia.

Periode belakangan ini menyaksikan bermunculannya sejumlah nama lain untuk mengemban tanggung jawab tersebut, di antaranya Antonio Conte, Roberto Mancini, Raffaele Palladino, dan Stefano Pioli, hingga mantan pelatih klub Fiorentina, Paolo Vanoli.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" menyebutkan bahwa arah kompas mengarah pada Thiago Motta, seraya menegaskan bahwa negosiasi tengah berlangsung saat ini antara Maldini dan pelatih Italia-Brasil tersebut.

Beredar keyakinan bahwa Motta akan memadukan keinginan Maldini dan Leonardo untuk menghadirkan pendekatan sepak bola yang baru dan berbeda, sekaligus memenuhi tuntutan Malago, presiden Federasi Sepak Bola Italia, untuk merekrut sosok yang memiliki pengalaman lebih besar dibanding Pirlo.

Thiago Motta akan menginjak usia 44 tahun pada bulan depan, dan sebelumnya pernah membela timnas Italia di level internasional. Ia datang ke Serie A melalui pintu Genoa pada tahun 2008, lalu pindah ke Inter Milan, sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain pada bulan Januari tahun 2012.

Perjalanan kepelatihan Motta diwarnai hasil yang beragam. Ia menjalani periode bersama klub Genoa dan Spezia, sebelum meninggalkan jejak yang jelas selama dua tahun bersama Bologna, ketika ia sukses membawa tim lolos ke ajang Liga Champions Eropa.

Thiago Motta meninggalkan jabatannya pada musim panas tahun 2024 untuk mengemban tugas baru bersama Juventus, tetapi ia dipecat pada bulan Maret tahun 2025 setelah meraih 18 kemenangan, 16 hasil imbang, dan menelan delapan kekalahan.