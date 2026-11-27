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Klub Arab Saudi Al Nassr kehilangan satu lagi bintang asing menjelang laga yang dinantikan melawan Al Hazm di Liga Roshn, setelah sebelumnya kehilangan winger asal Prancis, Kingsley Coman.

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Al Nassr akan bertandang ke markas Al Hazm besok, Sabtu, di Stadion King Abdullah Sport City, Buraidah, pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Menurut surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan mencoret bek asal Prancis, Mohamed Simakan, dari daftar pemain untuk laga tersebut atas rekomendasi tim medis.

Meski Simakan sudah mengikuti latihan bersama tim dalam sesi-sesi terakhir Al Nassr, tim medis memilih untuk mengistirahatkannya demi menghindari kelelahan atau kambuhnya cedera yang ia alami dalam beberapa waktu terakhir.

Simakan mengalami cedera saat Al Nassr menang 3-1 atas Neftchi asal Uzbekistan pada Oktober lalu, dalam matchday kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Akibat cedera tersebut, bek asal Prancis itu absen dalam laga Al Nassr melawan Neom dan Al Faisaly pada pekan ke-10 dan ke-11 Liga Roshn, serta melawan Pakhtakor asal Uzbekistan pada matchday ketiga fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Simakan kembali bermain untuk Al Nassr dalam tiga laga terakhir, yakni melawan Al Kholood dan Al Ahli pada pekan ke-12 dan ke-9 Liga Roshn, serta melawan Al Sadd asal Qatar pada matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Tim medis memilih untuk tidak memaksakan mantan bek Leipzig tersebut dan mengistirahatkannya pada laga kontra Al Hazm, terlebih karena dua bek lain, yakni pemain Arab Saudi Abdulelah Al-Amri dan pemain Spanyol Inigo Martinez, siap mengawal lini belakang Al Nassr.

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Simakan bukan satu-satunya pemain yang absen bagi Al Nassr dalam laga kontra Al Hazm, karena rekan senegaranya, Kingsley Coman, lebih dulu dipastikan absen akibat cedera yang dialaminya saat Al Nassr menang 2-1 atas Al Sadd pada Selasa lalu di ajang Asia tersebut.

Baru tiga menit pertandingan berjalan, Coman terjatuh setelah berbenturan dengan salah satu pemain Al Sadd asal Qatar, sehingga ia harus meninggalkan lapangan karena cedera dan digantikan oleh penyerang asal Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan.

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Winger asal Prancis itu kemudian menjalani pemeriksaan dan pemindaian medis yang memastikan dirinya mengalami robekan pada otot bagian belakang, sehingga ia membutuhkan masa perawatan dan pemulihan hingga 28 hari.

Coman akan absen dalam tiga laga penting yang akan dijalani tim ibu kota tersebut dalam waktu dekat, yang paling menonjol adalah melawan Al Qadsiah pada Jumat mendatang di Stadion Al-Awwal Park, dalam pekan ke-14 Liga Roshn Saudi.

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Selain itu, Coman juga akan absen pada laga melawan Al Hazm besok, Sabtu, dalam pekan ke-13 Liga Roshn, serta laga melawan Al Gharafa asal Qatar pada Selasa setelah pekan depan, dalam matchday keenam fase liga Liga Champions Asia Elite zona Barat.

Di sisi lain, mantan bintang Bayern Munich itu akan kembali merumput pada 12 Desember mendatang, saat Al Nassr menjamu Al Shabab di Stadion Al-Awwal Park dalam pekan ke-15 Liga Roshn.

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Winger asal Prancis itu baru tampil dalam sembilan laga bersama Al Nassr sejak awal musim ini, dengan hanya mencetak satu gol dan tanpa catatan assist.