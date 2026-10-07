Dalam skenario yang bahkan tak diperkirakan oleh orang-orang paling optimistis di kubu Bayern Munich, gambaran duet penyerang menakutkan mulai terbentuk di dalam markas Bayern Munich, yang memadukan pemain Inggris Harry Kane dan pemain Norwegia Erling Haaland, di atas reruntuhan krisis bersejarah yang menerjang Manchester City.

Sejumlah laporan dari Inggris mengungkapkan bahwa klub asal Bavaria itu bersiap mengajukan tawaran raksasa untuk mendatangkan Haaland, yang berusia 26 tahun, apabila ia tersedia di bursa transfer, dengan memanfaatkan putusan keras yang menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran finansial.

Meski Haaland telah menandatangani kontrak legendaris berdurasi sepuluh tahun yang berlaku hingga tahun 2034 bersama City, masa depannya di Stadion Etihad kini menjadi tidak jelas, karena regulasi memberikan hak kepada banyak bintang tim untuk memutus kontrak mereka dan mencari peluang lain apabila klub terdegradasi ke divisi satu atau level di bawahnya.

Bayern memimpikan duet yang tak terbendung

Pakar sepak bola Eropa Andy Brassell menjelaskan, dalam pernyataan yang dikutip The Sun dari Inggris, bahwa Bayern Munich akan berupaya sekuat tenaga untuk mendatangkan pemain Norwegia itu jika degradasi City terkonfirmasi, dengan mengatakan: "Sebelum Haaland pindah ke City, Bayern pernah mengajukan tawaran finansial menggiurkan yang belum pernah mereka berikan kepada pemain mana pun, meski pendapat yang berlaku saat itu adalah bahwa klub Bavaria tersebut telah melewati fase membeli bintang-bintang besar di Jerman."

Kepindahan Haaland ke Munich akan menjadi kejutan dari segala sisi, terutama setelah ia menghabiskan tiga musim mengenakan seragam rival tradisional Borussia Dortmund sebelum hengkang ke Inggris, tetapi motivasi olahraganya sangat besar, karena ia akan membentuk duet mematikan bersama kapten timnas Inggris Harry Kane, yang berusia 33 tahun, dan yang sedang bersiap menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun dengan Bayern.

Real Madrid turut masuk ke dalam persaingan

Meski Manchester City tetap bersikukuh atas ketidakbersalahannya dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut pekan lalu, para raksasa Eropa sudah mulai bergerak, di mana Real Madrid juga diperkirakan akan mempertimbangkan opsi merekrut Haaland apabila ia ditawarkan untuk dijual.

Brassell menutup pernyataannya: "Saya tahu sebagian orang akan melihat skuad Real Madrid saat ini yang dipimpin Kylian Mbappe dan menempati peringkat keempat di LaLiga setelah tujuh pertandingan, lalu bertanya di mana tempat untuk Haaland. Mereka pasti akan menemukan tempat untuknya."



