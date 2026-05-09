Ajax secara resmi tidak akan memperpanjang kontrak Oleksandr Zinchenko, demikian dilaporkan Johan Inan atas nama Algemeen Dagblad. Bek kiri berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak pada bursa transfer musim dingin hingga akhir musim, namun kontrak tersebut tidak akan diperpanjang.

Dengan demikian, petualangan Zinchenko di Ajax hanya berlangsung selama 20 menit pertandingan resmi. Dalam laga kandang melawan Fortuna Sittard (4-1) pada Februari, pemain asal Ukraina itu mengalami cedera parah pada lututnya.

Hal itu tidak hanya menjadi drama di bidang olahraga, tetapi juga secara finansial. Ajax telah mentransfer 1,5 juta euro kepada Arsenal untuk jasanya. Kerja sama yang lebih lama sebenarnya sudah tidak mungkin sejak awal, karena Zinchenko dalam beberapa tahun terakhir memperoleh gaji lebih dari dua kali lipat batas gaji baru Ajax.

Kini, direktur teknis Jordi Cruijff telah mengambil keputusan akhir, menurut laporan AD. “Ajax bahkan sudah mengucapkan selamat tinggal,” demikian tertulis.

Klub juga telah mengucapkan selamat tinggal kepada Vítězslav Jaros. Kiper berusia 24 tahun itu dipinjam dari Liverpool musim ini, tetapi mengalami cedera lutut parah saat latihan pada bulan Februari.

Dalam kesepakatan peminjaman tersebut tidak ada opsi pembelian, sehingga pemain asal Ceko itu kembali ke Liverpool. Jaros tampil dalam 26 pertandingan dengan seragam Ajax.

Cruijff masih dapat mempertimbangkan situasi Wout Weghorst dan Takehiro Tomiyasu. Kontrak mereka juga akan berakhir, sehingga mereka bebas untuk melakukan pembicaraan dengan klub lain, namun kemungkinan mereka tetap tinggal di Amsterdam untuk waktu yang lebih lama belum sepenuhnya tertutup.