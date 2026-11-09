Setelah Cedera Yamal, De la Fuente Panggil "Pengganti Darurat" untuk Pemusatan Latihan Spanyol

Lini serang timnas Spanyol mengalami serangkaian pukulan menjelang dua laganya di UEFA Nations League, menghadapi Republik Ceko pada Kamis mendatang, dan Inggris tiga hari setelahnya.

Seperti yang disebutkan surat kabar "Mundo Deportivo", absennya Ander Barrenetxea yang sudah diketahui sebelumnya, setelah ia cedera saat Real Sociedad menang 1-0 atas Rayo Vallecano pada Minggu lalu, dan posisinya di skuad timnas Spanyol digantikan oleh Jorge de Frutos, kini diperparah dengan absennya Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal dari laga di Praha.

Absennya Lamine Yamal, bintang Barcelona, dari laga timnas Spanyol melawan Republik Ceko yang dijadwalkan Kamis mendatang di Praha pun dipastikan, setelah pemeriksaan medis mengungkap bahwa ia mengalami nyeri pada lutut kanannya, usai tampil dalam kemenangan atas Atletico Madrid di La Liga.

Karena alasan ini, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memanggil Victor Munoz sebagai pengganti darurat, dan ia akan bergabung dengan skuad timnas Spanyol malam ini.

Pertandingan berikutnya CZE UEFA Nations League A 14.45 ESP

Bersama Liverpool, klub yang ia bela sejak musim panas lalu setelah membayar nilai klausul pelepasan (40 juta euro) kepada Osasuna, Munoz mencetak dua gol dan memberikan satu assist dalam 12 pertandingan, 6 di antaranya sebagai starter.

Daftar pemain Luis de la Fuente menjadi sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simon, David Raya, Juan Garcia, Alvaro Valles

Lini belakang: Laporte, Cubarsi, Marc Pubill, Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Cucurella, Grimaldo.

Lini tengah: Fabian, Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fermin, Pablo Barrios, Marc Roca.

Lini serang: Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, De Frutos, dan Victor Munoz.