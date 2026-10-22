Cedera serius yang dialami Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, memunculkan pertanyaan seputar sikap klub terhadap perpanjangan kontraknya.

Khvicha Kvaratskhelia akan absen selama beberapa bulan setelah mengalami robekan ligamen anterior di lutut kanannya saat kemenangan Paris Saint-Germain atas Barcelona dengan skor 4-2 pada Selasa malam di Liga Champions Eropa.

Pemain yang menjadi kandidat peraih Ballon d'Or itu diperkirakan akan menjalani operasi dalam 10 hari ke depan.

Kontrak Kvaratskhelia bersama Paris berlaku hingga musim panas 2029, namun klub sebelumnya telah memutuskan untuk memperpanjangnya guna melindunginya dari incaran klub-klub lain.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.45 OL

Menurut jaringan RMC Prancis, kedua belah pihak sudah memulai negosiasi untuk kontrak baru berdurasi tiga tahun (dari 2029 hingga 2032).

Jaringan tersebut menegaskan bahwa cedera itu tidak mengubah sikap para petinggi Paris, yang masih harus menyepakati klausul gaji dengan pemain asal Georgia tersebut.