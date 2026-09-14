Setelah cedera lutut saat melawan Hoffenheim: VfB Stuttgart umumkan diagnosis Angelo Stiller

Pemain 25 tahun itu sempat terkapar saat bentrok di kotak penalti lawan dalam duel Bundesliga melawan TSG Hoffenheim pada Sabtu. Selain itu, ia juga mengalami benturan di lutut dari bek TSG, Ozan Kabak.

Stiller awalnya tetap melanjutkan pertandingan, tetapi sekitar sepuluh menit kemudian memberi sinyal bahwa ia harus diganti. Pelatih VfB Sebastian Hoeneß menariknya keluar pada menit ke-34 dan menggantikannya dengan youngster Yanik Spalt.

Kini sudah jelas bahwa cedera pemain tim nasional itu tidak parah. Stiller disebut "beruntung di balik kemalangan" dan tidak mengalami lebih dari sekadar memar, demikian disampaikan kubu Schwaben dalam pernyataan resmi pada Minggu malam. Meski demikian, Stuttgart tidak mengungkapkan berapa lama tepatnya pemain 25 tahun itu akan absen.

Sesaat setelah peluit akhir, Hoeneß sebenarnya sudah memberi sedikit kabar melegakan: "Saya hanya mendengar bahwa dia mengalami hematoma di lutut yang mengganggunya." Namun pada saat itu, ia masih belum tahu "seberapa dramatis kondisinya."

Bagaimana hasil pertandingan antara Hoffenheim dan Stuttgart?

Bagi VfB, lawatan ke Hoffenheim tetap berakhir mengecewakan. Setelah gol dari Adam Hlozek (13, 67) dan Maximilian Mittelstädt (48), Stuttgart kalah 1-2 (0-1), sehingga setelah tiga pekan pertandingan tim asuhan Hoeneß itu baru mengoleksi tiga poin.

TSG, sebaliknya, meraih poin perdana mereka musim ini berkat kemenangan tersebut, setelah pada awal musim kalah dari 1. FC Köln dan Borussia Dortmund.