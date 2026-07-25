Badai cedera terus menghantui para pemain klub Al Ittihad dalam pemusatan latihan luar negeri mereka di kota Marbella, Spanyol, karena tidak hanya berhenti pada cedera serius yang dialami oleh Hamed Al Ghamdi.

Al Ittihad mengumumkan pada hari Sabtu ini bahwa gelandangnya, Hamed Al Ghamdi, mengalami cedera robek pada ligamen lutut anterior (ACL), saat kemenangan atas klub Afrika Selatan Orlando Pirates dengan skor 3-2, pada hari Selasa lalu.

Tak lama kemudian, klub Saudi tersebut mengumumkan melalui akun resminya di platform "X" bahwa 3 pemain lain mengalami cedera yang berbeda-beda, sehingga mereka akan absen dari pertandingan persahabatan melawan klub Spanyol Las Palmas pada hari Sabtu ini.

Daftar cedera itu mencakup penyerang asal Nigeria George Ilenikhena yang menderita radang amandel akut, disertai dengan naiknya suhu tubuh, di mana ia menjalani pemantauan dari tim medis, sebagai persiapan untuk kembali ke latihan bersama.

Selain itu, bek kanan Muhannad Al Shanqiti menderita nyeri pada lutut kanan, yang dialaminya setelah sesi latihan pagi pada hari Sabtu ini, di mana ia juga menjalani program pengobatan di bawah pengawasan tim medis.

Adapun pemain yang cedera ketiga adalah gelandang Mohammed Fallatah, yang menderita nyeri pada bagian bawah perut, dan terus menjalani program rehabilitasi individualnya, sebelum kembali ke latihan bersama dalam waktu dekat.

Perlu diingat bahwa Al Ittihad akan menjalani satu pertandingan persahabatan terakhir dalam pemusatan latihannya di kota Marbella, Spanyol, setelah menghadapi Las Palmas, yang akan digelar melawan Real Mallorca, pada 30 Juli mendatang, sebelum kembali ke Jeddah.

Pertandingan resmi pertama tim Saudi tersebut pada musim baru akan berhadapan dengan klub Uni Emirat Arab Al Jazira, dalam babak play-off kualifikasi Liga Champions Asia Elite, pada 11 Agustus mendatang.