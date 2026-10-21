Pengumuman Paris Saint-Germain pada hari Rabu ini mengenai cedera bintang asal Georgia mereka, Khvicha Kvaratskhelia, yang mengalami robekan pada ligamen lutut anterior (ACL), kembali mengingatkan tentang bahayanya cedera semacam ini akibat masa pemulihan yang panjang serta kemungkinan kambuhnya kembali.

Ligamen lutut anterior memainkan peran utama dalam menstabilkan lutut dan mencegah tulang kering (tibia) bergeser ke depan, serta membantu mengendalikan gerakan berputar, pengereman, dan perubahan arah, gerakan-gerakan yang sering terjadi dalam sepakbola, sehingga membuat para pemainnya lebih rentan terhadap risiko cedera.

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Biasanya, pemain yang mengalami cedera ini membutuhkan tindakan operasi, terutama jika ia seorang atlet profesional yang ingin kembali berkompetisi, karena ligamen yang rusak akan diganti dengan cangkok dari salah satu tendon, kemudian pemain tersebut menjalani program rehabilitasi panjang untuk memulihkan kekuatan dan kestabilan lutut.

Masa pemulihan umumnya berkisar antara 9 hingga 12 bulan, dan bisa lebih lama atau lebih singkat tergantung pada sifat cederanya, perkembangan kondisi pemain, serta responsnya terhadap rehabilitasi.

Meskipun kembali berlatih bisa dimulai sebelum itu, melanjutkan kembali kompetisi memerlukan pemulihan kekuatan dan kestabilan, serta kemampuan untuk mengubah arah dengan aman.

Bahaya cedera berulang

Risiko tidak berakhir ketika kembali ke lapangan, karena berdasarkan perkiraan, sekitar 15% atlet yang menjalani operasi ligamen lutut anterior dapat mengalami robekan baru pada cangkok atau pada ligamen lutut yang satunya, menurut surat kabar "L'Equipe"Prancis.

Risiko meningkat pada mereka yang berusia di bawah 25 tahun, terutama pelaku olahraga yang menuntut lompatan, putaran, dan perubahan arah secara mendadak.



