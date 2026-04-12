Setelah cedera Koulibaly... Al-Hilal kembali diperkuat dua bintang utamanya menjelang laga melawan Al-Sadd

Al-Hilal Saudi mendapat dorongan moral yang kuat menjelang laga yang dinanti melawan Al-Sadd Qatar, yang dijadwalkan berlangsung besok Senin, dalam rangkaian babak 16 besar Liga Champions Asia, setelah berhasil memulangkan dua bintang utamanya pada momen krusial musim ini.

Kembalinya kedua pemain ini memberikan dorongan besar bagi tim pelatih yang dipimpin Simone Inzaghi, terutama mengingat pentingnya pertandingan yang tidak boleh gagal ini, di mana "Al-Zaeem" berupaya melanjutkan perjalanan kontinentalnya dengan kuat menuju babak-babak selanjutnya.

"Sang Pemimpin Asia" saat ini menghadapi serangkaian absen pemain, di antaranya bek asal Senegal, Kalidou Koulibaly, yang terancam absen di sisa turnamen ini akibat pendarahan pada otot paha depannya. Baca selengkapnya

Menurut pengumuman Al-Hilal Saudi melalui akun resmi mereka di platform media sosial "X", sesi latihan bersama yang digelar hari Minggu ini dihadiri oleh duo gelandang, yaitu Mohammed Kano dan Nasser Al-Dossari.

Dengan demikian, pelatih asal Italia tersebut akan memiliki banyak pilihan di lini tengah, terutama karena ia mengeluhkan banyaknya cedera selama konferensi pers terakhir.