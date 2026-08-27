Kurang dari 24 jam sebelum kereta Bundesliga bergerak, konferensi pers Bayern Munich beralih dari pembicaraan soal Stuttgart menjadi pembicaraan tentang kondisi kesehatan satu bintang, Jamal Musiala.

Insiden terjatuh berulang kali yang mengerikan dalam laga uji coba, serta pengakuan mengejutkan tentang serangan saraf, semua itu membuat Bayern dalam keadaan siaga. Dan kini, Vincent Kompany hadir dengan pesan menenangkan yang telah lama dinantikan.

Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, mengakhiri masa penantian yang dialami para pendukung klub Bavaria itu terkait bintang utama mereka, Jamal Musiala.

Sang juara bertahan bersiap membuka musim barunya di Liga Jerman pada Jumat malam esok hari dengan ujian sulit menghadapi Stuttgart, sebagai awal perjalanan mempertahankan gelar.

Momen Musiala (23 tahun) yang terjatuh dalam keadaan pingsan pada laga uji coba melawan Leipzig dan Heidenheim sempat memicu gelombang kekhawatiran, sebelum sang pemain sendiri memutuskan untuk memecah kebisuan dan mengungkap bahwa dirinya menderita serangan saraf yang datang tiba-tiba, sembari menegaskan bahwa hal itu dapat diobati dan ia akan segera kembali.

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Dalam konferensi pers jelang laga, Kompany menyampaikan dengan nada menenangkan: "Jamal berlatih bersama kami hari ini dan kondisinya secara umum baik, tetapi mustahil baginya untuk tampil di pertandingan besok."

Pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa klub tidak akan mengambil risiko atas bintangnya, seraya menjelaskan bahwa protokol pemulihannya kini sepenuhnya berada di tangan para dokter.

Ia menjelaskan: "Situasinya terkendali. Jamal sudah terbiasa menyesuaikan dosis pengobatannya, dan kepulangannya akan berlangsung secara bertahap serta pada waktu yang ditentukan oleh tim medis yang menangani. Yang terpenting adalah bahwa ia baik-baik saja sekarang."