Angel Torres, presiden Getafe, membuka pintu bagi kemungkinan merekrut Sergio Ramos, mantan kapten Real Madrid, dalam sebuah transfer yang bisa kembali mempertemukannya dengan rekan lamanya Dani Carvajal, yang baru saja bergabung dengan tim, meski memperkuat posisi bek tengah bukanlah prioritas klub saat ini.

Torres mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Tablero Deportivo" di radio "Radio Nacional de España", bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Rene Ramos, kakak sekaligus agen bek Spanyol tersebut, untuk membahas kemungkinan menuntaskan transfer itu, serta menegaskan bahwa klub siap mempertimbangkan hal tersebut jika kondisinya tepat.

Presiden Getafe menjelaskan bahwa pelatih Jose Bordalas saat ini lebih memilih untuk memperkuat sektor sayap, mengingat tim telah memiliki 6 pemain di posisi pertahanan, sehingga perekrutan Ramos menjadi opsi yang ditunda dan bukan kebutuhan mendesak.

Torres berkata: "Ini bukan posisi yang perlu saya perkuat sekarang, karena pelatih meminta pemain sayap, tetapi belum terlambat, dan Ramos ada dalam daftar opsi untuk masa depan."

Ia menambahkan bahwa gagasan merekrut bek veteran itu sudah mengemuka sejak beberapa waktu lalu, seraya menyebut kemungkinan untuk meninjaunya kembali pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang, jika klub memutuskan untuk memperkuat lini belakang.

Ramos menanti kembali ke lapangan

Sergio Ramos, yang berusia 40 tahun, masih mencari klub baru setelah mengakhiri petualangannya dengan klub Meksiko Monterrey pada akhir tahun 2025. Laga resmi terakhirnya adalah melawan Toluca, di semifinal turnamen Apertura, pada 6 Desember, ketika timnya kalah dengan skor (3-2).

Transfer ke Getafe bisa memberi bek Spanyol itu kesempatan untuk kembali ke lapangan Spanyol dan bermain kembali bersama Carvajal, yang pernah menjadi rekan setimnya selama tahun-tahun mereka di Real Madrid, sebelum bek kanan itu memulai pengalaman baru dengan tim asal Madrid tersebut hingga 30 Juni 2027.