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Crystal Palace secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih asal Prancis mereka, Pierre Sage, dari jabatannya, hanya beberapa bulan setelah dirinya mengemban tanggung jawab tersebut. Keputusan ini diambil akibat merosotnya hasil-hasil tim di Liga Primer Inggris, serta kegagalannya meraih awal musim yang diharapkan pada musim ini.

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Klub Crystal Palace secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih asal Prancis, Pierre Sage, dari jabatannya, hanya beberapa bulan setelah ia mengemban tanggung jawab tersebut, akibat menurunnya hasil tim di Liga Primer Inggris dan kegagalannya meraih awal yang diharapkan sepanjang musim ini.

Klub asal London itu menyatakan dalam pernyataan resmi hari Kamis ini: "Crystal Palace menegaskan bahwa Pierre Sage telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih".

Keputusan itu datang setelah serangkaian hasil negatif yang membuat masa depan pelatih Prancis tersebut berada di ujung tanduk, lantaran ia hanya meraih dua kemenangan dalam 10 pertandingan di Liga Primer Inggris, berbanding lima kekalahan, hingga ia mendapati dirinya tak mampu menghadirkan perbaikan yang diperlukan pada performa dan hasil tim.

Kepergian pelatih Crystal Palace ini terjadi hanya beberapa jam setelah keputusan manajemen Manchester United memecat pelatih asal Inggris, Michael Carrick.

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Kekalahan terakhir dari Liverpool dengan skor 3-1 di Stadion Crystal Palace menjadi pukulan telak bagi posisi Sage, terlebih tim merosot ke peringkat terakhir di klasemen, hingga menjauh dari gambaran yang diharapkan manajemen untuk ditampilkan sejak awal musim.

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Penderitaan Crystal Palace tidak berhenti di ajang Liga Primer Inggris saja, karena tim juga menghadapi kesulitan di Liga Europa, setelah hanya mengumpulkan lima poin dalam empat pertandingan pertama, sebuah raihan yang tidak memberinya kestabilan yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan di level kontinental dengan percaya diri.

Sage sebelumnya menangani Crystal Palace setelah memutuskan meninggalkan Lens asal Prancis, demi mencari peluang baru di Liga Primer Inggris, dan menjalani pengalaman berbeda dalam perjalanan kepelatihannya, tetapi hasil-hasil yang ada tidak membantunya mengukuhkan kaki di klub London tersebut.

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Dengan kekalahan yang terus berlanjut dan tidak munculnya tanda-tanda jelas perbaikan performa, tekanan terhadap pelatih Prancis itu kian meningkat, pada saat manajemen menanti tim kembali menemukan keseimbangannya dan bersaing dengan lebih baik di level domestik maupun kontinental.

Menurut laporan, Sage gagal membangun dinamika yang kuat di dalam tim atau menghadirkan hal yang cukup untuk meyakinkan para petinggi klub akan kemampuannya mengubah arah, hingga manajemen akhirnya memutuskan mengakhiri kerja sama dengannya dan membuka lembaran baru untuk mencari pelatih yang mampu menyelamatkan musim.

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Crystal Palace bahkan sudah mulai mengkaji sejumlah nama kandidat untuk menggantikan pelatih Prancis tersebut, dan Thomas Frank menjadi salah satu opsi paling menonjol yang diajukan, di samping Sean Dyche, yang memiliki pengalaman besar dalam menangani tim-tim yang menghadapi ancaman degradasi dari Liga Primer Inggris.

Dyche memiliki rekam jejak yang mencolok dalam tantangan semacam ini, setelah membawa Burnley promosi ke Liga Primer Inggris dua kali, dan berhasil mempertahankan keberadaannya di antara tim-tim besar selama enam musim beruntun, serta mampu menyelamatkan Everton dari degradasi selama pengalamannya bersama tim tersebut.

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Dengan demikian, petualangan Pierre Sage di Inggris berakhir dengan cepat, setelah ia meninggalkan Lens demi mencari peluang membuktikan kemampuannya di Premier League, tetapi ia tidak mampu meraih hasil yang menjamin kelangsungannya, hingga Crystal Palace memulai perjalanan mencari pelatih baru yang akan mengembalikan tim ke jalur yang benar.