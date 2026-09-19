Wasit Martinez Munuera mendapatkan penilaian buruk saat memimpin pertandingan antara Sevilla dan tamunya Barcelona, pada pekan ketujuh perjalanan La Liga, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 3-1.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada situasi-situasi perwasitan kontroversial, memberikan penilaian kepada wasit Martinez Munuera sebesar 4,25 dari total 10 poin.

Archivo VAR menjelaskan bahwa Munuera tidak berada di level pertandingan, dan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak layak bagi wasit dengan pengalaman seperti dirinya.

Meski ia tampil dengan level yang cukup baik pada babak pertama, khususnya di dalam kedua kotak penalti, ia benar-benar kehilangan kendali pada babak kedua, akibat sebuah keputusan fatal, yaitu menghentikan serangan menjanjikan Sevilla, karena posisinya yang sangat buruk di atas lapangan. Ia tidak menyadari bahwa Correa tengah melaju tanpa penjagaan melalui sisi lapangan, dan bisa saja berhadapan satu lawan satu dengan kiper Barcelona.

Pertandingan juga menyaksikan dua situasi yang menimbulkan sejumlah kontroversi. Pada babak pertama, Pau Cubarsi terjatuh di dalam kotak penalti setelah mengalami tarikan ringan yang tidak menuntut adanya keputusan apa pun. Bahkan tidak ada indikasi yang jelas soal tarikan jersey, dan ini termasuk situasi yang diserahkan pada penilaian wasit lapangan.

Setelah itu, Lamine Yamal menuntut agar diberikan tendangan penalti, tetapi tidak ada tendangan penalti dalam kondisi apa pun, karena peristiwa itu terjadi di luar kotak penalti, dan juga tidak ada pelanggaran yang jelas. Ini juga merupakan situasi lain yang diserahkan pada penilaian wasit lapangan.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora