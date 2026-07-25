Xavi Simons, bintang Tottenham, memecah keheningannya soal kepergiannya dari Barcelona pada 2019 dan kepindahannya ke Paris Saint-Germain.

Simons tumbuh di akademi La Masia dan menjadi salah satu talenta paling menonjol di sektor pemain muda klub Catalan tersebut. Namun, setelah satu dekade penuh mengenakan kostum Barcelona, ia memilih hijrah ke Paris.

Setelah 7 tahun, dan menjelang dimulainya musim keduanya bersama Tottenham, Xavi Simons memutuskan untuk menuturkan versinya tentang apa yang terjadi, dengan menegaskan bahwa kepergiannya disebabkan karena Barcelona lebih memilih memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain lain.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan Simons di podcast The Sports Agents, di mana ia berkata, "Sejak awal sudah jelas bahwa mereka tidak percaya kepada saya. Saat itu, saya memutuskan untuk tidak berbicara karena saya hanya fokus pada apa yang saya berikan di dalam lapangan."

Ia melanjutkan, "Mereka memberi tahu saya bahwa mereka punya kelompok pemain lain yang mereka percayai, dan kami ingin menawarkan kontrak kepadamu, tetapi kamu bukan termasuk pemain yang benar-benar menjadi bagian dari proyek ini."

Ia menambahkan, "Bagi saya, keputusannya sudah jelas. Saat itu, orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar; mereka hanya punya opini yang dibangun berdasarkan apa yang mereka dengar, karena ada cerita-cerita yang menyebar yang mengklaim bahwa saya pergi demi uang."

Ia melanjutkan, "Apakah itu menyakitkan bagi saya? Tentu saja. Saya menghabiskan seluruh hidup saya di sana, saya melalui berbagai situasi, dan saya menjalani segalanya di dalam klub ini, seluruh masa kecil saya ada di sana."

Ia menegaskan, "Saya mencintai Barcelona, karena itulah tersebarnya cerita tersebut menyakiti saya, dan juga menyakiti keluarga saya, karena hal itu tidak benar."

Simons menjelaskan bahwa kebenarannya lebih sederhana dari yang dibayangkan banyak orang, dengan berkata, "Kebenarannya sederhana, saat itu mereka lebih memilih pemain-pemain lain. Dan bagi saya, itu adalah hal yang baik, karena Paris memang sudah memiliki proyek yang besar."

Ia menjelaskan, "Saya berlatih di Paris, dalam usia 16 tahun, berdampingan dengan pemain-pemain terbaik dunia. Hal itu tidak membutuhkan banyak pertimbangan, keputusannya mudah. Barcelona tidak percaya kepada saya, karena itu pilihan saya sudah jelas."

Mengenai pengalamannya bersama Paris, ia berkomentar, "Neymar adalah orang yang paling dekat dengan saya, dan ia berkata kepada saya: jika kamu membutuhkan apa pun, hubungi saya atau kirimi saya pesan atau datanglah ke rumah saya dan kita akan menyelesaikannya. Saya akan selalu berterima kasih kepadanya. Selain menjadi panutan saya, hari ini saya bisa menganggapnya sebagai seorang teman."

Dalam wawancara panjang yang sama, Xavi Simons juga berbicara tentang bulan-bulan pertama perjalanan pemulihannya setelah cedera serius berupa robekan ligamen anterior, yang dialaminya pada akhir bulan April, dan menyebabkannya absen dari Piala Dunia 2026.

Ia berkata, "Dua hari pertama sangat berat. Hal pertama yang saya pikirkan adalah Piala Dunia, dan saya meminta para wasit untuk mengizinkan saya mencoba berdiri satu kali lagi. Saya merasa lutut saya keluar dari tempatnya lalu kembali lagi, dan saat itulah saya menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi."

Ia menambahkan, "Dan ketika mereka memastikan kepada saya bahwa hal itu berkaitan dengan skenario terburuk yang mungkin terjadi, saya merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di atas kepala saya."

Ia menutup, "Saya berkata kepada diri sendiri bahwa saya tidak seharusnya membebani diri dengan tekanan yang besar. Saya membaik dari hari ke hari, dan hal ini membuat saya sangat bahagia."