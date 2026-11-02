Setelah bertahun-tahun menanti dan menuai kegagalan: Zverev mengukir sejarah dan naik ke singgasana tenis dunia

Petenis Jerman, Alexander Zverev, mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menempati puncak peringkat dunia petenis profesional, menjadikannya pemain ke-30 yang mencapai puncak peringkat Asosiasi Petenis Profesional (ATP), dan yang kedua dari Jerman setelah Boris Becker, menyusul musim luar biasa yang ia lalui dengan meraih dua gelar besar pertama dalam kariernya, di turnamen Roland Garros dan Amerika Serikat Terbuka pada tahun 2026.

Mulai Senin 2 November, Zverev merebut posisi pertama dari petenis Italia Jannik Sinner, setelah memastikan kenaikannya ke puncak dengan lolos ke babak perempat final turnamen Wina, mengakhiri tahun-tahun penantian, setelah sebelumnya ia selalu dekat dengan puncak tanpa mampu mencapainya, meski sempat menempati peringkat kedua.

Kenaikan Zverev ini datang di saat persaingan untuk puncak tenis dunia mengalami perubahan besar, setelah bertahun-tahun didominasi trio Roger Federer, Rafael Nadal, dan Novak Djokovic, kemudian munculnya generasi baru yang dipimpin Alcaraz dan Sinner.

Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Dominic Thiem, dan Stefanos Tsitsipas termasuk pemain terkemuka dari generasi yang berupaya merebut tempat di antara para pemain papan atas.

Meski Zverev memiliki 24 gelar sebelum awal musim ini, turnamen Grand Slam tetap menjadi kendala terbesar dalam kariernya, setelah ia kalah di 3 laga final, melawan Dominic Thiem di Amerika Serikat Terbuka 2020, Carlos Alcaraz di Roland Garros 2024, dan Jannik Sinner di Australia Terbuka 2025.

Kariernya juga mencakup pencapaian menonjol, yang paling utama adalah medali emas Olimpiade Tokyo 2020, dua gelar di turnamen penutup musim Asosiasi Petenis Profesional, dan 7 gelar di turnamen Masters berpoin seribu.

Cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat semifinal Roland Garros 2022 melawan Rafael Nadal menjadi salah satu titik tersulit dalam kariernya, setelah ia terpaksa mundur dari pertandingan, hingga menjauh dari lapangan selama lebih dari 6 bulan, dan meski kembali ke kompetisi, ia tetap mencari gelar besar yang menempatkannya di antara para juara olahraga ini.

Zverev mengatakan setelah memastikan dirinya mencapai puncak peringkat: "Ini sesuatu yang sangat istimewa. Merasa berada di puncak dunia adalah hal yang menakjubkan. Ini berbeda dari memenangi turnamen atau gelar, tetapi perasaan yang sangat khusus ketika Anda tahu bahwa peringkat pertama akan muncul di samping nama Anda saat peringkat baru dirilis."

Musim Luar Biasa

Zverev mengawali musim dengan mencapai semifinal Australia Terbuka, sebelum ia mendekati pencapaian baru di Roland Garros, memanfaatkan absennya Alcaraz karena cedera pergelangan tangan, dan tersingkirnya Sinner di babak kedua dari petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo.

Petenis Jerman itu memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, dan meraih gelar turnamen Prancis untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah mengalahkan petenis Italia Flavio Cobolli di final, meraih gelar pertamanya di empat turnamen besar, dan mengakhiri tahun-tahun kegagalan di momen-momen krusial.

Setelah itu, Zverev mencapai final Wimbledon, tetapi ia kalah dari Sinner, sebelum bangkit dengan kuat di Amerika Serikat Terbuka, di mana ia meraih gelar besar keduanya tahun ini, setelah mengalahkan petenis Amerika Ben Shelton di final, untuk menegaskan bahwa pencapaiannya di Paris bukan sekadar pengecualian.

Seiring menjauhnya Sinner dari kompetisi di akhir musim karena cedera, dan menurunnya Alcaraz dalam perburuan peringkat, peluang Zverev untuk mencapai posisi pertama semakin besar, sebelum ia memastikannya secara resmi dengan lolos ke perempat final turnamen Wina.

Pencapaian Bersejarah di Usia 29 Tahun

Zverev menduduki puncak peringkat dunia saat berusia 29 tahun 6 bulan, menjadikannya pemain tertua kedua yang mencapai posisi pertama untuk pertama kalinya, setelah petenis Australia John Newcombe, yang meraih pencapaian itu di usia tiga puluh tahun pada tahun 1974.

Petenis Jerman itu telah mencapai peringkat kedua untuk pertama kalinya lebih dari 4 tahun lalu, tetapi ia membutuhkan musim luar biasa dan dua gelar besar pertama dalam kariernya untuk menggeser Sinner dari puncak, dan bergabung dengan daftar terbatas pemain yang pernah menempati puncak peringkat profesional, yang di antara pemain generasi saat ini mencakup Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, dan Daniil Medvedev.

Dengan pencapaian ini, Zverev menutup lembaran panjang kegagalan dan cedera, serta berubah dari pemain yang mengejar gelar-gelar besar menjadi petenis peringkat pertama dunia, dan orang Jerman kedua yang meraih pencapaian ini setelah Boris Becker, yang menduduki puncak untuk pertama kalinya pada tahun 1991.