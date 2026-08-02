Sikap diam mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, terhadap rencana penjualan Piala Dunia yang gagal tampak bertentangan dengan hari-hari ketika ia mengkritik pengaruh buruk uang terhadap olahraga ini, menurut surat kabar "Telegraph"Inggris.

Surat kabar itu menyebutkan, hari Minggu ini, bahwa para penasihat senior dan direktur operasional, bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah menjauhkan diri dengan tingkat yang beragam dari pejabat Swiss yang tengah tersandung itu, tetapi pandangan Wenger masih menjadi misteri.

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Wenger, yang berusia 76 tahun, dan yang tidak diragukan lagi tengah pulih dari jadwal Piala Dunia yang berat, tidak diharuskan untuk berbicara secara terbuka menentang bosnya. Namun, bidang ini justru merupakan bidang keahlian profesionalnya. Terlepas dari adil atau tidaknya hal itu, para pengamat dari luar akan mengaitkan posisi Wenger dengan sifat rencana yang gagal itu, dan akan mempertanyakan kemungkinan keterlibatannya di dalamnya.

Tentu saja, sikap diam Wenger tidak berarti persekongkolan. Namun, kehadirannya di samping Infantino memberinya legitimasi. Hal ini telah berlangsung sejak November 2019, ketika FIFA mengumumkan penunjukan Wenger dengan sebuah foto kedua pria itu tengah berjabat tangan dan tersenyum ke arah kamera, menurut "Telegraph".

Dan ketika Infantino merayakan 10 tahun kepemimpinannya di FIFA, Wenger memujinya dengan mengatakan bahwa ia "selalu siap untuk melangkah maju dan menciptakan gagasan-gagasan baru". Selama Piala Dunia, Wenger kerap terlihat duduk di belakang Infantino dalam pertandingan-pertandingan, atau berjabat tangan dengannya di tribun.

Hubungan yang kontroversial

Bagi mereka yang mengagungkan Wenger selama masanya di Arsenal, keterikatannya dengan FIFA dalam beberapa tahun terakhir sulit diterima. Dan hal itu kini menjadi semakin sulit, dengan kepemimpinan Infantino mencapai tingkat toksisitas yang baru.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Wenger, sosok yang digambarkan oleh para pendukungnya sebagai kompas moral dan penjaga yang setia bagi sepak bola, kini menjadi terikat erat dengan mereka yang berupaya mengubah olahraga ini selamanya demi keuntungan finansial.

Surat kabar itu menutup dengan pertanyaan: apakah Wenger akan tetap berada di sisi pagar ini, setia kepada Infantino? Atau apakah ia juga akan menegaskan bahwa ini merupakan langkah yang terlalu jauh? Ia menyebutkan bahwa sebagian besar reputasinya, yang memang sudah ternoda akibat hubungannya dengan Infantino, kini mungkin bergantung pada arah yang akan diambilnya.